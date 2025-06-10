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羅莎莎偶像有垃圾分類潔癖 陳如山為電影半年沒練歌

陳如山忙電影，笑說已經很久沒練歌了。（誠品生活、臺北流行音樂中心提供）陳如山忙電影，笑說已經很久沒練歌了。（誠品生活、臺北流行音樂中心提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「誠品綠色生活節×北流音樂趴」，日前在文化館戶外草坪舉辦「LIVE!享綠生活派對」，邀集多組歌手、樂團接力演出，近來忙於電影宣傳的「阿山」陳如山，和訊號雨樂團再次登上舞台演唱，笑說拍電影真的很拚命。

這次演出集結阿山、生命樹、柯智棠、黃玠、羅莎莎、閻韋伶等歌手獻唱，阿山參與演出的《山忌黃衣小飛俠》日前才剛上映，他不忘呼籲大家去看電影，並談到：「這是我今年第一次表演，已經很久沒有唱歌了，推薦大家去看電影，拍電影真的很拚命。」

阿山除了唱自己的歌，也翻唱《夢醒時分》、《我在想你的時候睡著了》，還加碼首唱新歌《晴空萬里》。

羅莎莎（左）希望有機會能和偶像黃玠一起玩音樂。（誠品生活、臺北流行音樂中心提供）羅莎莎（左）希望有機會能和偶像黃玠一起玩音樂。（誠品生活、臺北流行音樂中心提供）

羅莎莎從學生時期就常常聽黃玠的音樂，曾幻想過在演出現場遇到偶像，這次真的美夢成真見到了，她開心表示：「真的圓夢了！我們應該要遇到吧。」並向黃玠毛遂自薦盼有機會能一起合作玩音樂。

黃玠演出之外也笑認在垃圾分類上有潔癖，「我算是有垃圾分類的潔癖吧，會拆很細的那種，平常也是盡全力的不使用拋棄式的任何東西，不敢說自己很努力，但希望能越來越進步！」

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