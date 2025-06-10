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阿部寬的官網 網路世代的傳說迷因

阿部寬的官方網站設計，過於陽春簡潔，成為網路世代迷因。（圖擷取自阿部寬官網）阿部寬的官方網站設計，過於陽春簡潔，成為網路世代迷因。（圖擷取自阿部寬官網）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本帥氣型男藝人阿部寬，近年有與之相關的話題蔚為風潮，只要在維基百科搜尋阿部寬，介面中會有一個連結直接導向阿部寬的個人官網「阿部寬的烘焙雞（homepage）」（阿部寛のホームページ），該網站過於簡潔的設計，近年來成為網友熱議的謎因話題。

阿部寬官網向來以「極簡設計」和「迅速的顯示」聞名，近年被視為一種網路迷因，網頁中資料內容極少，一般來說讀取速度也會「極快」，由於官網設計實在太過陽春，從來不會造成「CPU燒乾」的現象，許多網友笑稱，「阿部寬的官網，就是拿來鑑測網路速度的工具」若是連阿部寬官網都打不開或是顯示速度太慢，表示你的網速實在是不行。

日前阿部寬待過的經紀公司曾因社長茂田遙子榮退而關閉，但日本網友率先關心的卻是阿部寬的網站，有人擔心也會跟著消失，直呼「官網就是時代的眼淚」、「史前時代的官網」就連阿部寬本人也知道自己官網成為網路話題，曾在2022年參加活動時遇同劇演員詢問「官網該更新了吧？」阿部寬表示「可是這很受歡迎。」並無更改設計的想法。 

阿部寬曾來台參與第61屆金馬獎。（資料照，記者王文麟攝）阿部寬曾來台參與第61屆金馬獎。（資料照，記者王文麟攝）

阿部寬外型帥氣，在去年第61屆金馬獎時來台走上紅毯，擔任頒獎人，曾在2015年宣佈以個人名義捐款一千萬日圓，協助台灣地震災後重建，該年3月1日更親訪臺北駐日經濟文化代表處實現捐款承諾。

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