趙麗穎熱戀台灣導演 網揭「1大轉變」掀熱議

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國女星趙麗穎2021年與馮紹峰離婚，近日再度傳出新戀情，男方是42歲的台灣導演趙德胤。中國八卦微博近日瘋傳，趙麗穎近年頻頻出國參加國際影展，除了推廣電影，也被指是為了與趙德胤「遠距約會」。由於兩人即使出現在同一場合，也不容易引起懷疑，有網友指出，趙麗穎從過去不愛出國的宅女，轉變為頻繁飛行的「空中飛人」，背後疑藏愛情動力。

其實，這已非兩人首次傳出緋聞。趙德胤曾多次被拍到持門禁卡進出趙麗穎住處，甚至單獨帶她的兒子外出玩耍，兩人合作電影《喬妍的心事》時疑似日久生情。先前更被拍到在法國一同出遊，趙德胤與小孩互動自然，被認為關係不尋常。

請繼續往下閱讀...

相關新聞

趙麗穎熱戀台灣導演 首公開露面竟回「算你妹」嗆爆全網

不過戀情曝光後，趙麗穎曾三度在微博發聲。5月23日她出席品牌活動，微博出現「戀情曝光後首亮相」標籤，素有「趙小刀」之稱的她不甘示弱回嗆：「蹭一個『渣浪』給的熱搜，《在人間》要定檔了！」網友一度好奇是否為變相官宣，結果她回應「算你妹」，又補上一句「《在人間》明天定檔」，讓戀情更加撲朔迷離。

趙麗穎（右）與導演趙德胤合作電影《喬妍的心事》。（翻攝自微博）

這三篇微博雖成功吸引關注、為新劇宣傳造勢，卻在5月25日悄悄刪除，讓外界對她是否低調認愛產生更多猜測。

趙德胤是出生於緬甸的台灣華僑導演，16歲來台求學，取得臺科大設計學士與碩士學位。他是少數長期拍攝緬甸題材的導演，代表作包括《再見瓦城》、《灼人秘密》，以及與趙麗穎合作的《喬妍的心事》。他曾獲金馬獎「年度台灣傑出電影工作者」肯定，日前緬甸地震時也在台灣積極發聲，希望喚起對家鄉的援助。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法