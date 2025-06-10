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張立齊淪流浪地球人 被虧學《航站情緣》機場生活9個月

張立齊近日在抖音連發數支影片痛罵民進黨政府和陸委會。（翻攝自張立齊抖音）張立齊近日在抖音連發數支影片痛罵民進黨政府和陸委會。（翻攝自張立齊抖音）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在中國華僑大學任教台籍人士張立齊，去年響應中國融合發展政策，成為首位領取中華人民共和國「台灣居民定居證」台灣人，陸委會月初宣布廢止其台灣身分，張立齊氣炸在抖音連發數支影片砲轟台灣政府。

作家馮光遠9日在臉書發表示，台灣教師張立齊因領取中國「台灣居民定居證」，被我廢止台灣身分，可是，張立齊自爆定居證已失效，所以他成了「流浪地球人」。透過發文，馮光遠要張立齊不要慌，他表示：「看過《航站情緣》這電影吧，奧斯卡影帝湯姆漢克如果可以在機場生活9個多月，你也可以！」

電影《航站情緣》2004年出品，由史蒂芬史匹柏執導，由湯姆漢克領銜主演。（翻攝自網路）電影《航站情緣》2004年出品，由史蒂芬史匹柏執導，由湯姆漢克領銜主演。（翻攝自網路）

馮光遠最後告訴張立齊：「期待在桃園國際機場廁所看到堅強的你正在洗頭！」

相關新聞：張立齊遭除籍嗆中國定居證已失效 陸委會：效期長短不影響違法事實

電影《航站情緣》2004年出品，由史蒂芬史匹柏執導，主要演員有湯姆漢克、凱薩琳麗塔瓊絲、史丹利圖奇和齊麥拜特，男主角維克多的家鄉、電影虛構的國家「克拉科齊亞」在其前往美國途中發生政變，讓他無法入境美國、也無法回家，不得已之下滯留在紐約甘迺迪機場9個月。

因持有中國定居證遭廢除台灣身分，張立齊這幾天在其抖音「台灣張老酥」發片砲轟民進黨政府把自己當「土皇帝」，想怎麼處罰台灣人民就怎麼處罰，「台灣割據政權正無所不用其極的在迫害不支持綠色的所有台灣人民。陸委會他僅憑自己的一句話，就可以取消台灣民眾的身分，這是公然的越權和違法濫權！」

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