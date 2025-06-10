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娛樂 最新消息

連Lisa、蔡依林都淪陷！泡泡瑪特為何全球爆紅？

〔記者胡御柔／台北報導〕你最近有發現嗎？越來越多年輕人喜歡把包包掛滿各種可愛公仔，其中最常見的就是來自中國潮流玩具品牌的「泡泡瑪特（POP MART）」。不只路人在追，連BLACKPINK的Lisa、Rosé、天后蔡依林、蕾哈娜都在瘋！甚至國外還曾傳出因搶購超人氣角色「Labubu」大打出手，人氣誇張到不行。

BLACKPINK Rosé與Labubu合照。（翻攝IG）BLACKPINK Rosé與Labubu合照。（翻攝IG）

泡泡瑪特到底紅什麼？品牌創立於2010年，由中國企業家王寧創辦，旗下最火爆的角色非「Labubu」莫屬。隨著Labubu全球爆紅，泡泡瑪特股價水漲船高，創辦人王寧身價更突破6千億台幣，躍升河南首富。

泡泡瑪特主打「盲盒」銷售機制，讓顧客享受拆盒的驚喜感，還有隱藏角色等待玩家蒐集。許多人乾脆整盒購買，提高中獎機率，形成一股全民開箱熱潮。

蔡依林與CRYBABY合照。（翻攝IG）蔡依林與CRYBABY合照。（翻攝IG）

BLACKPINK Lisa包包掛滿泡泡瑪特小玩偶。（翻攝IG）BLACKPINK Lisa包包掛滿泡泡瑪特小玩偶。（翻攝IG）

泡泡瑪特之所以能走紅全球，名人助攻絕對功不可沒！BLACKPINK成員Lisa就是超級粉絲，多次在貼文中秀出自己的收藏，Labubu、CRYBABY都出現在她的穿搭照裡。中國女星趙露思則收藏多款MEGA大公仔，像是粉紅太空人系列與超稀有的聯名款，就連天后蔡依林也曾在IG上曬出CRYBABY公仔，可見泡泡瑪特的魅力無遠弗屆！

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