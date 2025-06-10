南韓綜藝教父李敬揆捲「藥駕」 親上火線喊委屈

李敬揆有「南韓綜藝教父」封號。（翻攝自韓網）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名節目主持、有「綜藝教父」之稱的64歲李敬揆，近日捲入涉嫌違反《道路交通法》，遭首爾江南警察署調查，韓媒報導消息曝光後事件迅速發酵，更有媒體以「李敬揆藥駕」做標題，引發關注。

李敬揆涉「藥駕」風波，發生在南韓時間8日下午約2時，李敬揆當時曾到首爾江南區一間室內高爾夫練習場，不慎將一輛與自己同款車輛駕駛離開，車主誤會遭竊而報警；經警方調查後，確認事件因停車場管理人員誤將另一車輪鑰匙交給李敬揆而發生誤會，並非蓄意偷竊。

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隨後李敬揆回高爾夫練習場接受調查，同時接受酒精濃度檢測，結果為陰性，不過在現場進行藥物檢測，李敬揆卻呈陽性反應，引發「藥駕」疑雲。

昨李敬揆親上火線作出澄清，強調呈藥物陽性反應，與長期服用恐慌症處方藥物，以及近期因感冒服用藥物有關。

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而李敬揆認了曾服食藥物，他表示：「我確實有服用治療恐慌症的藥物和感冒藥，據說恐慌症藥物可能含有會在檢測中呈陽性的成分；我沒有喝酒，也絕未使用任何非法藥物。」對於有部分報導標題用「服用藥物」，李敬揆認為媒體報導有誤，他為此感到委屈：「因為我是藝人，事件被誇大，導致不必要的誤會。」

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