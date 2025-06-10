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娛樂 音樂

陳芳語分手嘆「我們的愛…」 阿沁神補刀：過了就不再回來

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Kimberley」陳芳語近日推出新專輯《我們的愛》，原以為是情歌滿載的幸福作品，未料她昨（9日）坦承與交往多年的樂團「血肉果汁機」鼓手陳彥文分手，語氣感傷。沒想到，F.I.R.飛兒樂團「阿沁」黃漢青竟現身留言區神補刀「過了就不再回來」，瞬間吸引網友的目光。

阿沁（右）現身陳芳語貼文留言區，神補刀一句吸引網友目光。（翻攝自臉書）阿沁（右）現身陳芳語貼文留言區，神補刀一句吸引網友目光。（翻攝自臉書）

陳芳語表示這段感情的結束來得毫無預警，讓她陷入荒謬與苦笑交錯的情緒：「這種時間點的巧合簡直像劇本寫好的一樣，荒謬到讓人想笑，至少我還可以笑。」歌迷們大感心疼紛紛給予鼓勵，也有不少人好奇專輯中的愛情歌曲是否已悄悄透露分手伏筆。

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最後，陳芳語在文末更標籤「我們的愛」4字藉此呼應專輯名稱，沒想到卻釣出F.I.R.飛兒樂團阿沁現身底下留言區，接龍回應「過了就不再回來」，以此接龍他2004年創作的經典歌曲《我們的愛》，讓不少網友驚呼「原作現身接龍也太好笑」，不僅瞬間吸引所有目光，更成為苦中作樂的療癒現場。

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