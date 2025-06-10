高山峰、萁萁力挺髮廊！林千又嘴硬反嗆：你看過我道歉嗎？

林千又與髮廊店爆糾紛監視器畫面曝光。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕林千又近期因在北市東區一處髮廊爆粗口罵店員挨告成為話題人物，藝人高山峰與黃鐙輝妻子「萁萁」李偵萁更相繼發聲公開力挺涉事髮廊，豈料她不僅未退場更選擇全面開戰，面對嘲諷甚至嘴硬回嗆「你有看過我在道歉的嗎？」

針對網友們直指誇大鞋價、逃避警察等指控，林千又逐條回應包括「你怎麼不叫店家一刀未剪提供出來啊？」、「時間就是金錢，我沒空等他浪費時間。」她更自信表示：「我相信警察也覺得報警很無奈，我又沒犯罪。」

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由於高山峰、黃鐙輝妻子萁萁皆陸續發聲力挺店家，且林千又類似爭議已不只一樁，網友們因此出征灌爆她的IG嘲諷「又要準備哭著臉道歉了～」沒想到她卻理直氣壯地反嗆「你有看過我在道歉的嗎？」態度強硬、語氣直白，令許多網友看傻眼。

然而，林千又在回應中更使用「他認知障礙」、「看來你跟他一樣無腦」等字眼，引來部分網友質疑語氣是否過於尖銳，恐踩到言語歧視紅線。儘管如此，林千又毫無收斂之意，還反嗆：「你去看下法律文獻，怎麼我都沒收到通知？」彷彿做好繼續對戰到底的準備。

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