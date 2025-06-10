被酸「還好納豆沒選妳！」林千又直球回嗆：我老公覺得幸運

〔記者邱奕欽／台北報導〕林千又近期因東區髮廊爭議成為話題人物，網路上正反聲浪持續延燒，針對被網友狠嗆酸「還好納豆沒選擇妳！」她也逐一直球回嗆。

林千又（左）與納豆曾有過一段戀情。（翻攝自IG）

林千又近期因在北市東區一處髮廊爆粗口罵店員挨告，風波連日來未歇鬧得滿城風雨，由於類似爭議已不只一樁，許多網友因此紛紛灌爆她的IG謾罵，甚至有不少人留言狠嗆：「妳不過就是納豆的前女友！」還有人補刀：「還好納豆沒選擇妳」、「還好沒娶到這咖」等。

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面對批評，林千又一一回覆並毫不退讓，不僅自嘲「還好他（納豆）沒選我！」更解釋「每個人都有前任很正常，我從來沒說過我是公眾人物或是藝人。」直球回應過往戀情，與當前身分的自我認知劃清界線。

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不僅如此，林千又還表示「我老公覺得娶到我很幸運耶！」語氣相當強勢，不料卻再遭網友反譏「覺得」並附上哭笑不得的表情符號。然而，這場與酸民的隔空交戰，也讓林千又在風波中為自己塑造出「不認輸、愛回嘴、無意對過往道歉或避談」的獨特形象。

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