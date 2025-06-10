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娛樂 電影

太猛！《魔法壞女巫：第二部》預告 首日破1.13億觀看超越首集

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自百老匯音樂劇的電影《魔法壞女巫》去年底上映便刷新影史紀錄，最終於全球大賣7.56億美金（約台幣226.34億元），成為影史最成功的百老匯音樂劇改編電影。續集《魔法壞女巫：第二部》預告上周推出，上線24小時內就累積了1.13億次觀看，遠超去年第一集正式預告片同期的7500萬次。

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這個驚人的觀看次數與話題之作《Barbie芭比》相當，並且高於近期多部面向全年齡層的票房大片，包括《陰間大法師 BEETLEJUICE》、《獅子王：木法沙》等片，儘管預告觀看數不必然與票房劃上等號，但這仍顯示出觀眾對於這部賣座電影續作充滿期待。

亞莉安娜（左）和辛西婭艾利沃一同回歸《魔法壞女巫：第二部》，預告一推出就創下超高觀看數。（UIP提供）亞莉安娜（左）和辛西婭艾利沃一同回歸《魔法壞女巫：第二部》，預告一推出就創下超高觀看數。（UIP提供）

第一部電影涵蓋的是音樂劇的第一幕，《魔法壞女巫：第二部》則聚焦第二幕，將迎來震撼人心及感人肺腑的史詩般精彩結局。時間設定在辛西婭艾利沃飾演的「艾法芭」與亞莉安娜飾演的「格琳達」分道揚鑣、形同陌路的數年之後，各自承受她們做出的抉擇所帶來的後果。

預告中已經可聽到「艾法芭」辛西婭演唱的《No Good Deed》，還有她和「格琳達」亞莉安娜合唱的《For Good》，當然還有音樂劇中艾法芭與菲耶羅（喬納森貝利飾）合唱的《As Long As You’re Mine》。

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導演朱浩偉強調，希望用最美好的方式收尾這個故事，「讓《魔法壞女巫》這段美麗的回憶畫上圓滿句點，永遠陪伴你的人生。我們希望當你最終看完兩部電影時，能覺得它們從頭到尾就是一體的。」《魔法壞女巫：第二部》將於11月21日在台上映。

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