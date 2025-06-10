導演告死侍夫妻檔4億美金誹謗訴訟被駁回！律師團樂喊「全面勝利」

〔記者許世穎／台北報導〕羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「花邊教主」布蕾克萊芙莉和合作電影《到我們為止》的導演兼主角之一的賈斯汀巴爾多尼撕破臉互告，她告他性騷擾與報復行為，他則反告她與她老公萊恩雷諾斯誹謗。不過法官已於週一（9日）駁回巴爾多尼對兩人提出的4億美金誹謗訴訟，裁定布蕾克提出的性騷擾指控受法律保護，因此不構成可訴行為。

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巴爾多尼的整起訴訟還包括恐嚇勒索等指控全都被駁回，但法官允許他針對部分有關合約干擾的指控進行修改後重新提起訴訟。布蕾克的律師團隊發表聲明表示：「今天的判決是布蕾克萊芙莉的全面勝利，也是對她的完全平反，同時也是對被賈斯汀巴爾多尼與Wayfarer團隊拖下水、捲入這場報復性訴訟的其他人包括萊恩雷諾斯、萊斯利斯隆以及《紐約時報》的平反！」

布蕾克萊芙莉（左）和《到我們為止》導演兼男主角賈斯汀巴爾多尼互告案件近期有越來越多轉折。（資料照，索尼影業提供）

律師團隊聲明中也提到：「正如我們一開始所說，這起『4億美元』的訴訟是場騙局，法院也一眼識破。我們期待下一階段的訴訟，將要求巴爾多尼以及其他Wayfarer成員支付律師費、三倍賠償與懲罰性賠償。」

法官裁定這些最初的指控是透過向加州民權部門提出的正式申訴，並由《紐約時報》報導，受「訴訟特權」保護，這項法律賦予正式法律訴訟過程中的言論免於誹謗指控的豁免權。此外，《紐約時報》對此案的報導也受到「公平報導特權」保護，該法律保障媒體可就法律程序進行報導而不需承擔誹謗責任。

關於布蕾克控告巴爾多尼與其工作室、亦為本片製片商之一的Wayfarer的訴訟，目前預定於2026年3月開庭審理。

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