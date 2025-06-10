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娛樂 最新消息

不只香港！成龍新片在台一樣賣掛 盤點這10年他在台票房表現

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕經典電影《小子難纏》系列最新作《小子難纏：空手道傳奇》，由飾演元祖系列主角「丹尼爾」的雷夫馬奇歐回歸演出，他近年也在已完結的影集《眼鏡蛇道館》詮釋該角色，前作《功夫夢》飾演「韓師父」的成龍則在新片中和他一同傳承經驗給新一代主角王班。

成龍（中）在《小子難纏：空手道傳奇》回歸飾演《功夫夢》的「韓師父」。（翻攝自IMDB）成龍（中）在《小子難纏：空手道傳奇》回歸飾演《功夫夢》的「韓師父」。（翻攝自IMDB）

電影近日在成龍的「主場」香港票房不佳，香港上映首日票房為4.75萬港幣（約台幣18萬），隔天掉到2.1萬港幣（約台幣8萬），最終可能不到100萬港幣（約台幣381萬），極可能創下成龍主演電影在香港的最低票房紀錄。

而台灣也於上週五（6日）上映，週末票房也僅台幣39.6萬元，更有不少網友都表示進戲院發現自己包場（只有他一位觀眾），也像香港一樣，可能會創下成龍在台最低票房成績。

順道一提，近10年內（2016年到2025年）由成龍主演電影在台上映票房最高為2017年的西片《英倫對決》的台幣3064萬，接著為2017年春節檔《功夫瑜伽》台幣1434萬，其他電影皆未突破千萬票房。

其他這10年內成龍主演電影按照票房高低依序為2019年春節檔《神探蒲松齡》台幣655萬、2020年《急先鋒》台幣485萬、2018《解憂雜貨店：華語版》台幣441萬、2017《鐵道飛虎》台幣200萬、2018年《機器之血》台幣118萬、2023年《龍馬精神》台幣83萬。

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