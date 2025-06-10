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娛樂 電視

啦啦隊女孩捲「獵豔名單」 嘎琳錯愕曝心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女孩近日捲入小三風波，多名成員遭影射，日前還爆出一份「獵豔名單」，疑似元配為蒐證列出的對象，名單中出現琳妲、嘎琳、崔荷潾、丘薆、Yuri、林襄、李芷霖、莎莎等人，甚至波及職籃啦啦隊草莓、廖幼齒、梓梓、「PS女孩」的經紀人乖姐，不過乖姐隨即發聲否認，嘎琳也在社群上發聲吐露心聲。

嘎琳衰捲風波，在社群上發聲親吐心情。（翻攝自IG）嘎琳衰捲風波，在社群上發聲親吐心情。（翻攝自IG）

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嘎琳在IG限動上表示，自己得知新聞的當下感到錯愕跟生氣，並說從來、也完全沒有見過，甚至不認識這個人，她說自己是個努力在自己舞台上生活的人，對於無辜被貼上標籤，感到很不公平，也再次強調自己和此事沒有任何關聯。

嘎琳衰捲風波，在社群上發聲親吐心情。（翻攝自IG）嘎琳衰捲風波，在社群上發聲親吐心情。（翻攝自IG）

事實上，昨同樣捲入名單中的乖姐也澄清，與富商確實有認識，但那是20多年前的事，對方當時曾詢問乖姐啦啦隊事宜，乖姐更指出，名單中有高達80%的人是與涉事啦啦隊女孩同為節目《炸裂吧！女孩》成員，或是曾經在同個團隊中合作，「包括現任的PS，畇二、莎莎、凱蒂，但並不代表跟此事有關聯」，呼籲外界不要過度解讀，「請大家理解文字內容，勿做不必要的延伸，謝謝。」

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