池昌旭「流暢主持」征服台韓 不到兩個月宣布再訪台

池昌旭5月獻出首場主持秀，不到兩個月再訪台辦簽名會。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓劇男神池昌旭出道16年，於5月31日在高雄獻出演唱會主持首秀，取得圓滿成功。他除了維持凍齡樣貌，還練出一身「健壯肌」，獲台灣保養品牌青睞，將於7月20日旋風訪台，出席品牌代言暨簽名會活動。

韓媒關注池昌旭一到台灣就獲得廣大關注，台粉以熱烈歡呼聲迎接他登場，而他流暢的主持風格，讓人很難相信是首次踏上MC舞台。

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池昌旭巧妙引導每組歌手到場，採訪，充分展現身為主持人的魅力，他在演出結束後，謙虛表示是第一次登上MC舞台，「上台前很緊張，但我覺得我表現得很好，謝謝大家的應援。」

池昌旭近年接連拍了《歡迎回到三達里》、《江南B-Side》等戲劇引領全球OTT人氣，活躍於各種廣告，證明強大品牌號召力，接下來他也會透過韓劇《操控遊戲》、《醜聞》等作品和觀眾見面。

此外，台灣品牌方公布自6月14日至6月28日，只要於官網消費滿千元，即可獲池昌旭品牌粉絲簽名會抽獎資格，有機會與池昌旭近距離接觸，詳情可上Bello.U官網。

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