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娛樂 電視

台南百年賽鴿習俗將失傳？《揹笭的粉鳥》記錄最後的粉鳥笭世家

〔記者李紹綾／台北報導〕導演施儀潔、陳淦熙執導公視「紀錄觀點」紀錄片《揹笭的粉鳥》，生動映現台南鹽水、學甲一帶 「拚鴿笭」習俗，更深入傳統農村家庭，一探主角魏家父子三人平凡卻真實的日常互動，細膩勾勒出他們在尋求認同與面對衝突之間，試圖靠近、理解彼此的過程。

魏明傑為粉鳥笭達人。（紀錄觀點《揹笭的粉鳥》提供）魏明傑為粉鳥笭達人。（紀錄觀點《揹笭的粉鳥》提供）

《揹笭的粉鳥》故事聚焦生活在台南農村的魏氏父子，父親魏明傑過去曾是地方里長，更是遠近馳名的粉鳥笭達人，他的名聲遠播，深受鄰里敬重。大兒子魏竣嶔、小兒子魏致得到南科工作不如意，後來返鄉務農，「玩粉鳥笭」（賽鴿笭）成為父子三人共同的興趣，更是他們話題連結與自我肯定的重要媒介。

導演施潔儀（左起）、魏明傑、導演陳淦熙、公視董事長胡元輝出席《揹笭的粉鳥》首映會。（紀錄觀點《揹笭的粉鳥》提供）導演施潔儀（左起）、魏明傑、導演陳淦熙、公視董事長胡元輝出席《揹笭的粉鳥》首映會。（紀錄觀點《揹笭的粉鳥》提供）

《揹笭的粉鳥》昨（9日）舉辦首映會，公視董事長胡元輝特地出席給予支持，他表示：「這部作品有親切的土地感以及常民的生命故事，非常感動人心，這是紀錄片最棒的地方，公視會繼續支持紀錄片創作。」

導演施潔儀（左起）、魏明傑、導演陳淦熙出席《揹笭的粉鳥》首映會。（紀錄觀點《揹笭的粉鳥》提供）導演施潔儀（左起）、魏明傑、導演陳淦熙出席《揹笭的粉鳥》首映會。（紀錄觀點《揹笭的粉鳥》提供）

「賽鴿笭」是台南鹽水、新營、學甲地區超過百年的農閒娛樂，然而這個傳統文化因為時代變遷而逐漸消失，養鴿子超過半世紀的《揹笭的粉鳥》主角魏明傑，在首映會上有感而發說：「農業社會時常常聽得到鴿笭的聲音，現今農村的年輕人外流，一個村莊只剩下五、六個家庭在養鴿子了。」魏明傑在片中曾坦言，非常在意兩個兒子的表現，在紀錄片結束拍攝後，他親自協助兒子訓練鴿子，今年終於得到了好成績。

魏明傑（中）是遠近馳名的粉鳥笭達人，玩粉鳥笭是他和2個兒子魏致得（左）、魏竣嶔的共同興趣。（紀錄觀點《揹笭的粉鳥》提供）魏明傑（中）是遠近馳名的粉鳥笭達人，玩粉鳥笭是他和2個兒子魏致得（左）、魏竣嶔的共同興趣。（紀錄觀點《揹笭的粉鳥》提供）

定居於台南、長期關注在地文化的導演施潔儀說：「起初踏入這個拍攝田野時，總覺得魏家似乎是個和樂的大家庭，會有什麼可看性？」然而，隨著團隊陪伴他們一整年時間，從春天收成與雛鳥孵化、夏天乾旱與雛鳥成長，到冬天播種與雛鳥換羽，再到清明農閒時節的賽粉鳥笭，魏氏父子三人長期一起工作、生活，彼此互不諒解的情緒也逐漸浮現，直到兒子們在公笭賽中落敗，父子間累積已久的情緒終於爆發。

魏致得將鴿子照顧得無微不至。（紀錄觀點《揹笭的粉鳥》提供）魏致得將鴿子照顧得無微不至。（紀錄觀點《揹笭的粉鳥》提供）

《揹笭的粉鳥》歷經一年半蹲點拍攝，施潔儀發現，即便魏家父子間有再多摩擦，當鴿子揹上木笭、展翅高飛的那一刻，父子便有了共同期待--期待鴿子飛回家、期待兒子們贏得比賽、期待被父親認可，他們都在靜靜等待著，能真正被彼此理解的那一天。施潔儀說：「如何透過鏡頭，訴說這家人的日常生活，以及說不出口的情感流動，是很不容易的，鴿笭就像每個人身上的負重、責任，你可以飛出去，但要不要回家是每個人的選擇。希望透過大嫂的角色，讓這個家庭的男人理解女性的心聲。」施潔儀傳達父子間的矛盾之情，兒子無法滿足父親期待而提出的抗議，卻也期盼能獲得父親的認同。

魏竣嶔於農閒時參與賽鴿笭比賽。（紀錄觀點《揹笭的粉鳥》提供）魏竣嶔於農閒時參與賽鴿笭比賽。（紀錄觀點《揹笭的粉鳥》提供）

另一位香港籍導演陳淦熙則坦言，最大的挑戰是聽不懂台語，還因此跑去上台語課，談及難忘的拍攝過程，他說：「香港常見的家庭成員組成，人數較少，魏家成員十多人同住一個屋簷下，在現今社會是非常難得而少見的。」魏家父子的故事，不只是台灣農村三代同堂的縮影，更像是一面鏡子，映照出你我在家庭關係中，那些熟悉卻難以訴說的情感拉扯包袱。觀眾隨著揹笭的粉鳥飛向天際，也不免懸念：「鴿子最後會飛回家嗎？家人最終能互相理解嗎？ 」

《揹笭的粉鳥》6月12日晚間10點，於公視頻道「紀錄觀點」首播、公視網路直播頻道YouTube同步播出、公視+同步上架。

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