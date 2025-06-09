楊丞琳舞台上哭了 自曝：這是第一次

歌手楊丞琳首度激動地在舞台上哭泣。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕歌手楊丞琳前幾天才過完41歲生日，今（9）她在社群平台發文記錄自己第4次世界巡迴演唱會「LIKE A STAR」歷經5年時間，終於完美畫下句點。

楊丞琳LIKE A STAR世界巡迴演唱會終於在7日劃上句點。（翻攝自臉書）

楊丞琳說，她第一次在舞台上淚流滿面，隨著入行以來第4次巡演落幕，她感到這是目前為止生命中最有份量的一次巡演。「可能是因為時間線很長，可能是因為場次最多，也可能是因為，在這巡演期間，我經歷了太多好與壞吧…想好好地跟LIKE A STAR告別，但這五年感受到的一切，很難用三言兩語做總結」楊丞琳反芻著巡演過程中的經歷。

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楊丞琳認為這一次的演唱會在她的生命力充滿了力量與意義。（翻攝自臉書）

楊丞琳真心誠意確定：「真的很感謝自己擁有的一切，是的，即使過程中有許多挫折和打擊，我依然非常感謝。我始終相信，要像是一顆星星，必須真誠、善良、努力、勇敢，我也知道，我能像是一顆星星，是因為有好多愛我的人在保護我前進。」第4次的世界巡演對楊丞琳來說充滿分量，她也非常感性的說自己會永遠記得、時常回顧。

LIKE A STAR在2025年6月7日這天畫上句點了，她希望未來與歌迷在相遇時，能帶著這分收獲，繼續分享彼此的快樂。

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