最美檢察官辣曬泳裝遇雙標救生員 無奈：有必要嗎？

「最美檢察官」陳漢章在新北地檢署任職10多年，先前傳出他8月底將離職改任律師。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「最美檢察官」陳漢章在新北地檢署任職10多年，先前傳出他8月底將離職改任律師，日前他在社群平台分享了自己到台南演講入住當地飯店的比基尼美照，同時也小小抱怨了一下泳池畔與救生員一點點小小摩擦，讓他無奈：「有必要這種口氣？」

陳漢章發文表示，每次回台南演講都能感受到台南家鄉的滿滿熱情，這次他演講恰好遇上成大畢業典禮，所以校園內更熱鬧。配合演講在週六，貼心的陳漢章乾脆戴上全家人在台南來個悠閒的假日。不過陳漢章抱怨：「這次住的旅館因為泳池服務體驗不佳，所以我不想介紹這間飯店」之後便說起來龍去脈。

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陳漢章在台南住的旅館泳池服務體驗不佳。（翻攝自臉書）

原來陳漢章事前曾經致電飯店詢問「是否可以不戴泳帽」，當時飯店方回應：只要投不下水就可以。因此，陳漢章就在泳池擺拍、走動，並沒有要游泳的意思，因為他也懶得洗頭。由於陳漢章是長髮，髮尾還是會不小心碰到水，救生員變過來提醒。陳漢章說：「救生員就過來很不客氣地說 頭髮碰到水就要戴泳帽！ㄜ……跟他們所宣稱的頭不入水的標準有點差距外 口氣也不太好」。於是陳漢章先拿了毛巾擦臉，接著家人從泳池起身他要再去幫家人拿一條毛巾時，救生員又跳出來很不客氣地說：「一個人只能拿一條喔！」

陳漢章進泳池但沒有游泳。（翻攝自臉書）

驚呆的陳漢章無奈問：「現在小朋友已經不算人了嗎？還是我不是人？我是有多拿嗎？有必要這種口氣嗎？而且那泳池從頭到尾都只有我跟我兒子在使用他絕對不會看錯！」

最後陳漢章表示相較於另一家飯店，態度與服務真是差太多了，他提醒大家網路上如果有飯店宣稱「不強制戴泳帽」大家一定要做個參考，他還說全家假日去住個有泳池、不用戴泳帽的飯店，聽見家人的歡笑就很滿足。

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