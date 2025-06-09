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《鬼宮》收視飆新高完美收官！陸星材曝第二季可能性：更多鬼怪

《鬼宮》由陸星材主演，結局收視飆到11%，創自身最高紀錄。（Hami Video提供）《鬼宮》由陸星材主演，結局收視飆到11%，創自身最高紀錄。（Hami Video提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕奇幻黑馬韓劇《鬼宮》7日結局，催淚劇情刺激收視衝破雙位數，飆到11%創自身最高紀錄；海內外網友紛紛留言力讚「希望能有番外篇或第二季！」

主角陸星材特別開直播，「感謝所有觀眾對《鬼宮》的厚愛與關注。」金知妍也表示「透過汝里這個角色，我成長了許多，也學到很多。希望《鬼宮》能成為觀眾心中長久留存的作品。」

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金知妍也提到原先在腳本時有安排很多鬼怪，但為了劇情安排因此有刪減，她感到可惜的同時，陸星材喊話請觀眾敲碗第二季，有機會可以看到這些鬼怪出現。

《鬼宮》陸星材（右）和金知妍對抗敵人時，擔心彼此安危。（Hami Video提供）《鬼宮》陸星材（右）和金知妍對抗敵人時，擔心彼此安危。（Hami Video提供）

金知妍飾演的巫女汝里在大結局中展現驅魔最後一舞，與陸星材飾演的惡神強鐵共同對抗八尺鬼，兩人共譜禁忌「人神虐戀」。結果在最終集揭曉，汝里為了守護強鐵決定獨自對抗八尺鬼，而趕來救她的強鐵則決定護愛犧牲自己，兩人含淚彼此相望的眼神彷彿訣別，網友看哭直呼：「這對CP太虐心了！」

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首度主演古裝劇便獲好評的陸星材透露，為詮釋古代人的語氣，每週都還接受3至4次演技課程，勤下苦功才能展現如此出色的演技實力，他坦言這次演出期間，看得最多的作品就是漫威影集《月光騎士》，「透過觀察一個身體中有兩種人格的角色，我深入研究許多細節部分。」

此外，金智勳在劇中挑戰高難度一人飾二角，他飾演的正義君王李正遭八尺鬼附身，無縫切換溫柔護妻與黑化邪惡兩種人格，成為最終章看點之一。《鬼宮》全16集已於Hami Video獨家上架。

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