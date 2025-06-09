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《魷魚遊戲3》是最終章？ 導演黃東赫回答藏玄機

導演黃東赫坦言目前沒拍第四季的想法。（Netflix提供）導演黃東赫坦言目前沒拍第四季的想法。（Netflix提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕萬眾矚目的韓國影集《魷魚遊戲》來到第三季，導演黃東赫今（9）率劇中演員在首爾盛大宣傳，黃說，相信很多人看過預告，或多或少猜到些什麼，問到《魷魚遊戲3》是否為最終章，他親口給答案。

導演黃東赫表示第三季中，李政宰飾演的成奇勳失去了摯友，為自己犯下的過錯感到內疚，再次跌入谷底，全新一季要講的是他如何重新站起來，完成接下來的遊戲。

相關新聞：李政宰、李炳憲迎終極對決 《魷魚遊戲3》15位演員大陣仗宣傳

問到第三季結束，是否還有下一季？黃東赫坦言無新一季的想法，所有角色故事將在第三季完結，「不過未來有機會，也許會拍衍生劇」。

對黃東赫而言，創作《魷魚遊戲》系列耗時6年，他感性表示，這段期間不可思議，難以置信的奇蹟發生了，每個人都夢想著大獲成功，能和一群偉大的演員們一起創作，彌足珍貴。

另外，黃東赫解釋，第二、第三季是同時編寫、拍攝和創作的，因此不存在看了觀眾評價，因而變動故事內容的說法，「相信大家看完第三季後，許多遺憾都會找到出口。」《魷魚遊戲3》27日Netflix獨家上線。

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