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烏克蘭男高音赴戰事前線 驚傳身亡死因成謎

男高音獨唱家戈拉伊在北部靠近俄羅斯邊境的蘇米地區不幸身亡。（翻攝自X）男高音獨唱家戈拉伊在北部靠近俄羅斯邊境的蘇米地區不幸身亡。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕烏克蘭奧德薩國家歌劇院表示，男高音獨唱家戈拉伊（Vladislav Gorai）今（9）在北部靠近俄羅斯邊境的蘇米地區不幸身亡，切確死因部不明。

俄羅斯全面入侵烏克蘭3年多，俄軍上週深入蘇米地區，造成激烈戰事，前線隨時可見飛彈與無人機攻擊，俄軍兇猛的攻勢也威脅蘇米州首府。男高音獨唱家戈拉伊前往蘇米地區擔任志工時，傳出不幸身亡消息。

戈拉伊2013年獲頒「烏克蘭榮譽藝術家」。（翻攝自X）戈拉伊2013年獲頒「烏克蘭榮譽藝術家」。（翻攝自X）

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奧德薩國家歌劇院哀悼：「全世界都聽過弗拉迪斯拉夫維肯季約維奇（Vladislav Vikentiiovych，戈拉伊）的歌聲，但他的心屬於烏克蘭。即使在最黑暗的時刻，他也未曾袖手旁觀。」更悲戚形容目前歌劇院已成孤兒。

戈拉伊具體死因不明，路透社亦無法獨立核實相關消息。戈拉伊1988年畢業於文尼查國立師範學院音樂系，1993年起在奧德薩戈劇院任職，2013年獲頒「烏克蘭榮譽藝術家」。

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