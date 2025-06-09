晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

性騷、偷拍事件才剛過不久 「孫生將與蹦闆同台」引網反彈

孫生被控偷拍性行為。（翻攝自IG）孫生被控偷拍性行為。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「孫生」被控去年拍打一名女子臀部，被判5月徒刑，可易科罰金。但後來又爆出另一位B女，指控孫生拍下私密影片、照片，實行「偷拍性行為」，上月28日，他遭台北市刑大拘提到案說明，經檢方於29日複訊後，裁定以50萬元交保，並限制出境、出海。時隔不久，孫生曝光新身分，將成為實境拳擊賽的評論者。

孫生與蹦闆受邀拳願之星。（翻攝自IG）孫生與蹦闆受邀拳願之星。（翻攝自IG）

昨（8）日，孫生在IG限時動態中曝光新身分，他將與網紅「蹦闆」成為全台首創格鬥實境節目《拳願之星》第二季中的評論者，比賽人員包括瑋哥、孫安佐及鄧佳華等人，而《拳願之星》官方也同樣貼出文宣。

消息一出，讓不少網友出現反彈聲浪，紛紛留言：「為啥要找孫生？」、「蹦闆跟誰？」、「不要找孫生可以嗎？」，不過也有網友把注意力放在孫生及瑋哥身上，期待他們之間會擦出什麼火花。

相關新聞 孫生捲性侵借酒澆愁 坦言：終於知道自己是怎樣的人

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中