性騷、偷拍事件才剛過不久 「孫生將與蹦闆同台」引網反彈

孫生被控偷拍性行為。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「孫生」被控去年拍打一名女子臀部，被判5月徒刑，可易科罰金。但後來又爆出另一位B女，指控孫生拍下私密影片、照片，實行「偷拍性行為」，上月28日，他遭台北市刑大拘提到案說明，經檢方於29日複訊後，裁定以50萬元交保，並限制出境、出海。時隔不久，孫生曝光新身分，將成為實境拳擊賽的評論者。

孫生與蹦闆受邀拳願之星。（翻攝自IG）

昨（8）日，孫生在IG限時動態中曝光新身分，他將與網紅「蹦闆」成為全台首創格鬥實境節目《拳願之星》第二季中的評論者，比賽人員包括瑋哥、孫安佐及鄧佳華等人，而《拳願之星》官方也同樣貼出文宣。

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消息一出，讓不少網友出現反彈聲浪，紛紛留言：「為啥要找孫生？」、「蹦闆跟誰？」、「不要找孫生可以嗎？」，不過也有網友把注意力放在孫生及瑋哥身上，期待他們之間會擦出什麼火花。

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