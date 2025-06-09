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侯佩岑《浪姐》奪冠有內幕？ 遭爆「拿走所有資源」

「甜心主播」的侯佩岑，近年積極將事業重心移往中國。（翻攝自微博）「甜心主播」的侯佩岑，近年積極將事業重心移往中國。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經被稱為「台灣第一美女主播」、「甜心主播」的侯佩岑，近年積極將事業重心移往中國，多次轉發舔中新聞，成為小粉紅心目中的最愛。近期侯佩岑參加真人秀《乘風2025》（浪姐6），日前侯佩岑成功擠進最後10名乘風席位，甚至以最高分奪冠，事後不少人發出質疑，認為侯佩岑跳舞不到位，質疑該不會是官方「保送出道」，對此侯佩岑也落淚解釋：我確實跳舞能力不足。隨後，她強調自己尊重舞台，絕對沒有混水摸魚，就在此時她的老公與2個兒子獻聲加油，侯佩岑的眼淚更是止不住。

侯佩岑雖進入成團10人名單，但是許多人懷疑她是「保送出道」。（翻攝自微博）侯佩岑雖進入成團10人名單，但是許多人懷疑她是「保送出道」。（翻攝自微博）

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總決賽中，侯佩岑與中國饒舌歌手VaVa、中國演員宋妍霏、羅予彤、曹穎組隊，化身為狂野女戰士表演S.H.E的〈十面埋伏〉。一開場侯佩岑就站在C為，唱跳時雖然努力微笑，無奈力道不足、節奏反應慢等缺點都暴露出來。成團名單公布後隨即有人質疑侯佩岑根本沒有練熟，跳得不專業。

侯佩岑舞蹈能力遭質疑時接到老公來電，淚如雨下。（翻攝自微博）侯佩岑舞蹈能力遭質疑時接到老公來電，淚如雨下。（翻攝自微博）

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侯佩岑面對外界如海浪般的質疑，她表示自己私底下真的很認真努力練習，上台前仍在對動作，不過承認自己跳舞能力的確不足，加上上台緊張，沒有辦法跳齊，她再三強調自己絕對沒有混水摸魚，且常敬畏、尊重浪姐舞台，不斷泛淚的侯佩岑更茶味十足的說：「如果沒有表現好…真的是能力不足，但我會一直努力，以後還會喜歡跳舞」。

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