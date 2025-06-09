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日本嫩妹重考壓力大竟轉戰AV圈！網友驚：這選擇太割裂

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV圈近期出現一位話題新星「櫻庭菜乃花」，年僅18歲，她本是剛從高中畢業、準備重考的學生，卻因家庭及考試壓力，選擇踏入AV影像產業，成為AV片商SOD旗下新人女優。出道作更邀來資深演員吉村卓合作，新舊世代的組合，引發日網熱烈討論。

日本18歲女高中生「櫻庭菜乃花」，因重考壓力太大，決定拍AV釋放慾望。（翻攝自日網）日本18歲女高中生「櫻庭菜乃花」，因重考壓力太大，決定拍AV釋放慾望。（翻攝自日網）

然而，AV達人一劍浣春秋指出，櫻庭菜乃花並非單純為求流量話題而進入業界，而是在壓力與自我探索之間做出另類選擇。據了解，她長期對成熟型男性抱有好感，加上SOD主打「めばえ#18」系列專門紀錄年輕女優初登場的自然模樣，讓她決定親身挑戰全新領域，也被視為一種自我突破。

相關新聞：AV女優生財有道 找到流量密碼「5分鐘狂賺台幣7萬5」

此外一劍浣春秋也提到，櫻庭菜乃花擁有自然清新的外貌，氣質中帶著一點稚氣與堅定，與資深男演員同台雖略顯生澀，卻因此讓整體作品增添真實感與話題性。網友紛紛表示：「現在的年輕人真的很敢表達自己」、「勇敢不走傳統路線，闖出屬於自己的舞台」，也讓她瞬間成為AV圈新的關注焦點。

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