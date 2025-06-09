宋柏緯泡「操場」喝到早上6點全程被拍！竟是「落日飛車」主唱授意

宋柏緯在和平東路上的傳奇酒吧「操場」拍攝〈世界末的景色〉短片。（夕陽音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕宋柏緯發行全新創作EP《將就派對》，製作陣容堅實，除了請來陳君豪、韓籍製作人James Fouren等金牌陣容，鶴The Crane等一票音樂人好友齊聚為作品增色，老闆「落日飛車」主唱「國國」曾國宏更親自下海，在同名單曲〈將就派對〉親自錄製三種吉他，眾星共組「偉人群像」。

宋柏緯在和平東路上的傳奇酒吧「操場」拍攝〈世界末的景色〉短片。（夕陽音樂提供）

《將就派對》的專輯名聽來矛盾，但宋柏緯想表達的除了人生路上各種選擇，還有創作上的心路歷程。「生活很容易遇到將就的狀態，以前我會反思這是不是種妥協，但後來意識到這是更允許每種事情發生的心理行為」，並感嘆：「每個當下都不會是最完美的時刻，但可貴在真實。」因此不如把生命中各種將就當成場場派對。

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宋柏緯在和平東路上的傳奇酒吧「操場」拍攝〈世界末的景色〉短片。（夕陽音樂提供）

為了符合「派對」主題，宋柏緯也在日前釋出各式概念短片，其中於和平東路上的傳奇酒吧「操場」拍攝〈世界末的景色〉短片引發社群迴響，網友紛紛激讚：「欸不可能欸，帥成這樣」、「我也想一起唱！」。

影片中，宋柏緯在紛亂的酒吧場景中直視鏡頭，展現在快速都會生活中的深層自我覺察。宋柏緯分享發想過程：「夕陽的大家都知道我喜歡派對，國國覺得最行為藝術的方式是演戲後帶著完美的妝髮，去操場不小心喝到早上6點，攝影師全程從最清醒的時刻記錄到天亮。」

宋柏緯在和平東路上的傳奇酒吧「操場」拍攝〈世界末的景色〉短片。（夕陽音樂提供）

《將就派對》中許多歌曲啟發自日常情境，如〈世紀末的景色〉是宋柏緯在宜蘭頭城休假時，目睹「藍調時刻」寫成。「旅館窗外有很豐富的景緻：學校、漁船、生活的人們、火車行進等，當下突然有種敬畏的心情，忘我進入心流的那刻，突然覺得可以稱為『世紀末的景色』」。

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