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小賈斯汀社群瘋狂發文 「那不算愛」耐人尋味

小賈斯汀目前表現的狀態令人憂心。（翻攝自IG）小賈斯汀目前表現的狀態令人憂心。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）升級當父親，但很多人對身邊很多事都相當擔心，從外表、事業、副業、精神狀況、宗教信仰。從昨（8）日開始他就瘋狂在IG發文，其中一篇甚至提到「Tired of transactional relationships」表示他於交易關係感到相當厭倦。

小賈斯汀覺得如果必須做些什麼事情才能被愛，那不算愛。（翻攝自IG）小賈斯汀覺得如果必須做些什麼事情才能被愛，那不算愛。（翻攝自IG）

「Tired of transactional relationships. If I have to do something to be loved. That’s not love.」（厭倦了交易關係，如果我必須做一些被愛的事（才能被愛）...那不是愛）小賈斯汀的發文讓很多人感到困惑，另一篇文章當中，他認為被人理解很不容易，並標註了一個人，稱他為「真正的朋友」。

小賈斯汀從2025年一開始至今做出許多令人意外的事情。（翻攝自IG）小賈斯汀從2025年一開始至今做出許多令人意外的事情。（翻攝自IG）

他同時也談論到信仰，表示人生的工作意義在於上帝，「祂愛我們。所以我們才能彼此相愛。別讓生活裡只有工作，上帝總激勵人更賣力（工作），你以為不要告訴別人努力，這些人就不再努力了嗎？拜託，不要扮演上帝」這些詭異的文章與舉動都在他1月瘋狂取消多人IG關注，4月的時候，小賈斯汀也發文抨擊自己創辦的潮牌，還要粉絲不要再浪費自己辛苦賺的錢去買該品牌服飾，趕緊改支持祂新創的品牌「SKYLRK」，他這1、2日也瘋狂地將「SKYLRK」的商品曬在IG。

小賈斯汀加入一個名為「Churchome」的宗教團體。（翻攝自IG）小賈斯汀加入一個名為「Churchome」的宗教團體。（翻攝自IG）

小賈斯汀加入一個名為「Churchome」的宗教團體，小賈斯汀的心靈顧問也是這個團體的牧師尤達史密斯（Judah Smith），進入宗教團體之後的小賈斯汀所發的文也充滿神祕氣息，有些甚至看不太懂他想表達什麼。

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