小賈斯汀社群瘋狂發文 「那不算愛」耐人尋味

小賈斯汀目前表現的狀態令人憂心。(翻攝自IG)

〔記者馮亦寧/綜合報導〕加拿大歌手小賈斯汀(Justin Bieber)升級當父親,但很多人對身邊很多事都相當擔心,從外表、事業、副業、精神狀況、宗教信仰。從昨(8)日開始他就瘋狂在IG發文,其中一篇甚至提到「Tired of transactional relationships」表示他於交易關係感到相當厭倦。

小賈斯汀覺得如果必須做些什麼事情才能被愛,那不算愛。(翻攝自IG)

「Tired of transactional relationships. If I have to do something to be loved. That’s not love.」(厭倦了交易關係,如果我必須做一些被愛的事(才能被愛)...那不是愛)小賈斯汀的發文讓很多人感到困惑,另一篇文章當中,他認為被人理解很不容易,並標註了一個人,稱他為「真正的朋友」。

小賈斯汀從2025年一開始至今做出許多令人意外的事情。(翻攝自IG)

他同時也談論到信仰,表示人生的工作意義在於上帝,「祂愛我們。所以我們才能彼此相愛。別讓生活裡只有工作,上帝總激勵人更賣力(工作),你以為不要告訴別人努力,這些人就不再努力了嗎?拜託,不要扮演上帝」這些詭異的文章與舉動都在他1月瘋狂取消多人IG關注,4月的時候,小賈斯汀也發文抨擊自己創辦的潮牌,還要粉絲不要再浪費自己辛苦賺的錢去買該品牌服飾,趕緊改支持祂新創的品牌「SKYLRK」,他這1、2日也瘋狂地將「SKYLRK」的商品曬在IG。

小賈斯汀加入一個名為「Churchome」的宗教團體。(翻攝自IG)

小賈斯汀加入一個名為「Churchome」的宗教團體,小賈斯汀的心靈顧問也是這個團體的牧師尤達史密斯(Judah Smith),進入宗教團體之後的小賈斯汀所發的文也充滿神祕氣息,有些甚至看不太懂他想表達什麼。

