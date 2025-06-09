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TWICE 11月高雄開唱 陳其邁：做最好的安排

TWICE「THIS IS FOR」世界巡演7月從韓國出發，預計巡迴11地，首次且是唯一的台灣站11月22日選在高雄。（翻攝自官網）TWICE「THIS IS FOR」世界巡演7月從韓國出發，預計巡迴11地，首次且是唯一的台灣站11月22日選在高雄。（翻攝自官網）

〔記者許麗娟／高雄報導〕韓國人氣女團TWICE將於11月22日在高雄世運主場館，舉辦出道以來在台灣的首場演唱會，為防堵住宿房價哄抬，高雄市長陳其邁表示，將請觀光局加強查核，將於經紀公司做最好的安排。

TWICE將於11月22日在高雄世運主場館開唱，高雄市長陳其邁強調會加強旅宿房價哄抬。（記者許麗娟攝）TWICE將於11月22日在高雄世運主場館開唱，高雄市長陳其邁強調會加強旅宿房價哄抬。（記者許麗娟攝）

陳其邁表示，高雄市歡迎TWICE第一次來台灣，因為到2024年，她們累計銷售的專輯數量多達1100萬張，YouTube點閱率都非常非常的高，已經是一個橫跨國際、非常受到大家歡迎的團體，所以我們跟粉絲「ONCE」一起來迎接包括台灣以及亞洲的歌迷，一起來欣賞TWICE非常多像〈Fancy〉等成名歌曲，想必一定非常熱鬧。

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陳其邁說，不管是交通、旅宿或者是各項粉絲活動的安排，市府會跟經紀公司做最好的安排，希望所有的粉絲到高雄都能夠很開心。因為年底有非常多的演唱會，所以也會請觀光局就飯店的房價來加強查核，並結合消保官針對不同的旅宿等各種消費的行為來嚴格把關。

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陳其邁強調，高雄目前有非常多家飯店如雨後春筍的成立，像日航酒店或者是萬豪等這些飯店數量也增加非常多，將會跟公會來做協調，務必在這個期間能夠穩定住房的價格，讓粉絲都能夠在這裡玩得開心、玩得愉快。

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