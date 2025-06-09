7月喜事噴發！Tyson開唱撞愛妻生日 驚喜計畫曝光

Tyson Yoshi演唱會門票秒殺再加場。（想不到音樂工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港歌手Tyson Yoshi「娶某前」運勢大開，7／5、7／6登香港啟德體藝館舉辦全新巡演，兩場門票秒殺，昨晚宣布於7／4再加開一場，此外，他與張敬軒為關懷毛孩而唱的新歌〈By My Side〉一推出就奪下多榜冠軍，Tyson Yoshi拉愛貓入鏡，也讓這支MV不到半個月就衝破150萬點閱，「貓帶旺」功不可沒。

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新歌、演唱會接連傳捷報，讓七月生日的Tyson Yoshi直呼：「感覺像是提早收到生日禮物，超級開心！」今年七月是他的重大月份，演唱會、生日、婚禮都在七月接連展開，香港演唱會首場演出更是未婚妻Christy的生日，身為「愛妻號」的Tyson早有準備，「她可能演唱會看到一半就要飛奔到機場，提早到歐洲準備婚禮的事宜，所以7／5當晚我打算率先找歌迷大合唱生日歌給Christy聽！」

Tyson Yoshi與張敬軒合唱的新歌攻頂。（想不到音樂工作室提供）

提及與張敬軒首次合作的新歌〈By My Side〉，Tyson Yoshi除了期盼能引起全天下的「貓奴」共鳴外，兩人更期望喚起大家對小動物的關注與愛護。寫歌靈感來自於一位粉絲分享愛貓遭受虐待的悲劇故事，讓同為愛貓人士的他深感痛心，決定下筆創作。

張敬軒則爆料：「他看起來是大隻佬，但其實是鐵漢柔情，不管對於自家的愛貓或是街上的流浪動物都很有愛心，正因為他心地善良，所以加上對音樂及人生的投入，這樣的態度時常啟發我在工作上及生活上的靈感，很感謝他這次找我合唱這麼有意義的歌！」

Tyson Yoshi與張敬軒合唱的新歌攻頂。（想不到音樂工作室提供）

Tyson Yoshi與未婚妻領養了黑貓「jackjack」、兩隻小貓「亞拉」及「蛋蛋」，幫3隻「浪浪」打造溫暖的家。他讓「jackjack」入鏡獻出「螢幕處男秀」，笑說：「Jack哥雖然是第一次拍MV，但是演出100分，整個團隊都以牠『貓』首是瞻，Jack哥才是真正的男主角！」

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