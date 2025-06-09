李政宰、李炳憲迎終極對決 《魷魚遊戲3》15位演員大陣仗宣傳

《魷魚遊戲》主演群上排由左而右為盧載沅、梁東根、李陣郁、任時完、姜河那、魏嘏雋、朴成焄、李大衛；下排由左而右為曹柔理、朴珪瑛、李政宰、導演黃東赫、李炳憲、康愛心。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／台北-首爾連線報導〕Netflix韓國超夯影集《魷魚遊戲》第三季將於6月27日上線，今（9）由導演黃東赫率主角李政宰、李炳憲、任時完、姜河那等，共15位演員盛裝出席，為最終章打響名號；眾人分享演出花絮，提高觀眾期待值。

李政宰飾演的成奇勳面臨摯友正倍死去，他說奇勳復仇目標明確，發誓要懲罰遊戲背後主使者，「至於最後會做出什麼決定，請大家鎖定播出後內容。」

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李政宰（左）、李炳憲將在《魷魚遊戲》第三季進行最終對決。（Netflix提供）

劇中和李政宰關係對立的李炳憲則透露，第三季會和成奇勳進行最終對決，表示，「在競技場的奇勳應該是很孤獨的，且非常無助。他的信仰與他所相信的一切，都在逐漸瓦解。」

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任時完分享飾演的333號「李名器」是個善於運用智謀的人，「他會想要如何擺脫自己的處境，不過有時候卻又把他自己推入更大的火坑與拉扯之中。」

飾演「姜大虎」的姜河那也說：「他覺得大虎是一個最實際也最符合現實的一個角色，他的害怕與讓他沒辦法回到參賽者的叛亂隊伍當中，他只是做了他可以做的事。」

朴成焄飾演跨性別者趙賢珠，分享：「在第3季中可以看到賢珠的無私，也很有正義感，這完全是屬於賢珠的特質。她與其他玩家像是222號純熙與149張金子有著緊密的關係，這次在第3季觀眾會看到一個更堅強或是說更黑暗的賢珠。」

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