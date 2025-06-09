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娛樂 最新消息

啦啦隊Dora捲小三風波後搞神隱 樂天出手回應「冷凍」傳聞

樂天啦啦隊人氣成員「Dora」近日被爆疑似介入一名已婚富商婚姻，遭外界影射為小三。（資料照）樂天啦啦隊人氣成員「Dora」近日被爆疑似介入一名已婚富商婚姻，遭外界影射為小三。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天啦啦隊人氣成員「Dora」近日被爆疑似介入一名已婚富商婚姻，遭外界影射為小三，傳出與男方私下過從甚密，引發網友熱議。風波爆發後，Dora緊急取消高雄龍舟賽工作，當時以身體不適為由請假，但此後已連續兩週缺席應援活動，形成神隱狀態，遭疑被樂天「冷凍」，而稍早球團則趕緊出面否認。

相關新聞：啦啦隊女孩疑約會富商！元配揭「獵豔名單」 PS女孩經紀人親吐關係

外界質疑Dora是否遭樂天球團冷凍，對此官方回應：「沒有冷凍情形。Dora是因個人因素請假，女孩出席本就會依身體狀況、行程等因素調整。」雖聲明澄清，仍難平息外界揣測。

除了Dora，本案還爆出一份「獵豔名單」，疑似元配為蒐證列出的對象，名單中不乏人氣啦啦隊女神，包括琳妲、嘎琳、崔荷潾、丘薆、Yuri、林襄、李芷霖、莎莎等人，甚至波及職籃啦啦隊草莓、廖幼齒、梓梓、乖姐，風波持續延燒中。

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