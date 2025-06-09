頻傳高齡駕駛爆衝意外 78歲黃越綏看不下去「提出解方」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期頻繁傳出高齡駕駛的爆衝意外，78歲作家黃越綏今（9）日在社群平台發出貼文表示，除了應嚴格管控高齡者的駕照問題外，更須加倍重罰，以達到警惕駕駛者的行為。

黃越綏今發文表示，應對高齡者駕照嚴格管控，加倍重罰。（翻攝自臉書）

今日稍早，黃越綏在臉書發文表示，近年來台灣普遍發生的車禍，以酒醉開車的情形最多，在政府大力宣傳、嚴加取締、加重罰款與上課等多管齊下，已略有績效。話鋒一轉，她進一步闡述：「但在少年耍帥飆車，及高齡判斷失誤下，造成的不必要傷害，卻仍有待加強」，除非是基於惡質的報復心態，否則沒有人願意製造損人不利己的車禍，這種不幸是可以預防的，「因此期待政府相關部門，要有積極的作為，而不是一昧的給警方施壓。」

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黃越綏建議：「尤其是未滿十八歲者，家長除須負起連帶的法律責任外，應該包括分派到醫療體系，重大欠缺的人力的偏鄉，做社會服務，且不得以繳錢替代」，她表示人往往在教訓中學習成長，除非嚴重到須坐牢，社會服務需要做至少半年起跳，若不符評鑑，則繼續延長服務時間半年，提高駕駛人的素質。

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至於七十歲以上的高齡者，黃越綏則坦言：「有車可開，不但表示財力無憂，更是自由健康的確幸。但若由於個人的疏忽，導致發生連環撞擊事件，而致人於死地，則與倚老賣老的傲慢情懷無疑」，並希望退休後的人士，多使用優惠的交通工具，不妨多消費計程車的生意。而黃越綏也鄭重地說：「對於高齡者的駕照嚴格管控外，更須加倍重罰，以達到警惕駕駛者的行為」。

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