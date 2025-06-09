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35歲中國女星遭掀耍特權 李連杰新片恐被害慘

中國劇《長安的荔枝》熱播中，卻出現系鍾女演員那爾那茜耍特權新聞。（翻攝自微博）中國劇《長安的荔枝》熱播中，卻出現系鍾女演員那爾那茜耍特權新聞。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國古裝喜劇《長安的荔枝》集結了雷佳音、岳雲鵬等人氣明星高調於7日開播，沒想到劇中飾演胡商商會會長「阿彌塔」的女主角那爾那茜卻被爆料耍特權。有人指出她是北京籍考生，高考卻取得內蒙古特殊培育名額，低空飛過上海戲劇學院蒙古班，畢業之後也沒有依照規定到指定單位報到，而是選擇出國留學。一而再再而三的成為「特例」不禁讓中國網友懷疑她背後有人撐腰，更有人挖出她先前空降電影《封神》系列挑大樑、參演吳京與李連杰新片《鏢人》，被稱為「景甜2.0」。

《長安的荔枝》集結（左起）雷佳音、岳雲鵬、那爾那茜等大咖演員。（翻攝自微博）《長安的荔枝》集結（左起）雷佳音、岳雲鵬、那爾那茜等大咖演員。（翻攝自微博）

中國網友挖出那爾那茜的父親傳說具有央視背景，且35歲的那爾那茜出生於內蒙古自治區，在北京長大升學，之後卻回內蒙古參加高考（大學聯考），並於2008年考入上海戲劇學院表演系，2010年首次演出電視劇。畢業之後，那爾那茜到挪威留學，直到2018年又開始表演事業，加入烏爾善導演的「封神訓練營」，以《封神第二部：戰火西岐》當中女將軍鄧嬋玉一角受到大眾矚目。

那爾那茜在《長安的荔枝》中飾演胡商商會會長「阿彌塔」。（翻攝自微博）那爾那茜在《長安的荔枝》中飾演胡商商會會長「阿彌塔」。（翻攝自微博）

那爾那茜在《長安的荔枝》當中演技受到質疑，加上她過去曾在採訪中透露自己大學讀「定向委培班」，也就是委託培養人才，經費由用人單位提供，畢業之後必須按照委培合約回到原委培單位工作。不過，那爾那茜大三就決定違約，畢業後飛到挪威西北大學教育系進修，還說自己「出國鬼混3年」引起爭議。在挪威唸完書之後，她竟然回到上海戲劇學院表演系擔任助教，「高考移民」加上「自曝委培違約」讓網友痛罵她占用清寒學生機會，造成教育不公。

近期正值中國高考關鍵期，那爾那茜的特殊身份以及劣跡行為，已經產生了影響，除了被《央視新聞》刪改《長安的荔枝》文案之外，李連杰電影《鏢人》也可能受到極大影響。

李連杰、吳京電影《鏢人》恐受那爾那茜耍特權新聞影響。（翻攝自微博）李連杰、吳京電影《鏢人》恐受那爾那茜耍特權新聞影響。（翻攝自微博）

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