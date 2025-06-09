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《山忌 黃衣小飛俠》不只是靈異電影？監製揭「是愛情選擇題」

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《山忌 黃衣小飛俠》上映首周末三日票房全台強勢突破1222萬，一舉奪下2025年台灣電影開片票房冠軍，創下自《角頭－大橋頭》後最佳開片紀錄。

《山忌 黃衣小飛俠》首周QA合照，導演蔡佳穎、劉以豪、袁澧林首周勤跑映後見面會。（威視電影提供）《山忌 黃衣小飛俠》首周QA合照，導演蔡佳穎、劉以豪、袁澧林首周勤跑映後見面會。（威視電影提供）

電影上映期間，主創團隊也全力衝刺，首周末兵分兩路參與近50場影廳見面會，與觀眾近距離互動交流。劉以豪的粉絲特別準備基隆特色美食「營養三明治」為偶像補充能量，曹佑寧則收到近期爆紅的「香菜口味」零食，讓他忍不住現場嘗鮮。來自香港的袁澧林也把握空檔大啖台灣美食，甚至提前查好戲院周邊小吃名單，收工後快閃巷弄小店，展現十足的「時間管理大師」精神。

相關新聞：劉以豪、袁澧林拍《山忌》撞鬼 助理遭「熱情搭話」險昏倒

在創作上，《山忌 黃衣小飛俠》勇敢突破類型框架，不僅融合靈異與驚悚，更注入「愛情」與「時間」元素，挑戰台灣電影罕見的混合類型敘事。監製陳信吉表示：「這不僅是一部純粹的靈異電影，而是一段驚悚又深刻的愛情選擇題。我們從「黃衣」的傳說出發，但最後想留給觀眾的是，『為了愛，你願意做到什麼地步？』」

劉以豪、袁澧林在《山忌 黃衣小飛俠》中感情戲動人，觀眾無預警噴淚。（威視電影提供）劉以豪、袁澧林在《山忌 黃衣小飛俠》中感情戲動人，觀眾無預警噴淚。（威視電影提供）

片中，劉以豪飾演的陳嘉銘對中邪的女友不離不棄，最終向袁澧林飾演的宋玉欣告白，這場戲讓無數觀眾哭到措手不及，直呼，「沒預期需要準備衛生紙」、「以豪這麼帥又這麼深情，簡直太犯規」。劉以豪坦言自己平時不會輕易落淚，當下那份情感是自然湧現，「不管是脆弱感還是最內心的那一面，就跟著角色釋放出來。」

劉以豪在《山忌 黃衣小飛俠》瘦成紙片人。（威視電影提供）劉以豪在《山忌 黃衣小飛俠》瘦成紙片人。（威視電影提供）

袁澧林則形容這場戲極度揪心，「我們拍了一整天，反覆哭了一整天，嘉銘跟玉欣間過往的疙瘩和無法解開的結終於在這裡解開。」為貼近角色狀態，劉以豪更刻意暫停健身兩個多月，讓原本的肌肉消風，甚至連腰圍都小一圈，戲服都得不斷修改縫緊，他表示：「兩個多月沒有健身，整個人越看越單薄，快變紙片人。」

劉以豪為了《山忌 黃衣小飛俠》，刻意不健身讓肌肉消風，腰圍也小了一圈。（威視電影提供）劉以豪為了《山忌 黃衣小飛俠》，刻意不健身讓肌肉消風，腰圍也小了一圈。（威視電影提供）

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