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李多慧帶病上工惹心疼 大讚台灣醫療神救援

李多慧日前抱病上工。（翻攝自IG）李多慧日前抱病上工。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多會來台發展滿2年，憑藉亮麗外型及堅強的舞蹈實力圈粉無數，不過日前她在球賽應援時，似乎身體不適送醫，引起粉絲擔憂，昨（8）她也透過社群發文報平安。

相關新聞：李多慧抱病上陣 身體亮紅燈堅持應援

李多慧日前身體狀況亮紅燈，7日在Threads發文透露，「我感冒了，一整天都像坐在船上一樣頭暈頭痛...休息時間稍微閉上眼睛休息一下，結果朋友們都沒有叫醒我，讓我好好休息，真的好溫暖的朋友們。」對於自己未能在場上展現完美的一面感到有些自責，令不少網友感到心疼。

李多慧的身體狀況似乎已經恢復不少。（翻攝自Threads）李多慧的身體狀況似乎已經恢復不少。（翻攝自Threads）

所幸經過一天的休息，李多慧在Threads開心宣布，「大家！我回來啦！台灣醫院的藥真的超有用……只花了一天就讓我好多了，雖然聲音還有一點像男生（？）哈哈，謝謝大家的關心。」除了表示身體狀態已經明顯改善，文中不忘附上搞笑擺拍的照片，似乎已經恢復平時的元氣。

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