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娛樂 最新消息

苦情女神變了！孫淑媚狠賞林心如巴賞 化身搔首小三大呼爽快

〔記者李紹綾／台北報導〕孫淑媚在華視、公視台語台輕喜劇《拜六禮拜》飾演女演員「蕭如如」，角色在八點檔裡是一位搔首弄姿、極具侵略性的小三，但當回歸酒吧老闆娘的身份時，卻是溫暖又體貼。

林心如在《拜六禮拜》與孫淑媚有許多對手戲。（華視、公視台語台提供）林心如在《拜六禮拜》與孫淑媚有許多對手戲。（華視、公視台語台提供）

孫淑媚回一改以往優雅、苦情的角色形象，在劇中拋開包袱，飾演八點檔小三專業戶，從肢體到表情都充滿張力，甚至與林心如還有互呼巴掌、推擠扭打的戲碼，孫淑媚大讚林心如超專業，正式開拍後一次完成。

相關新聞：林心如客串台劇驚人片酬曝光！「八點檔瘋女人」互甩巴掌還含淚

而為了呈現出瘋狂的角色形象，孫淑媚在拍攝時揣摩許多自己遇到瑣事的小劇場，她笑說：「能呈現出來真的很爽快！」她自曝小時候的夢想就是成為八點檔演員，但目前認為身體健康較重要，暫時沒有演出八點檔的計畫。

孫淑媚（右）在《拜六禮拜》於八點檔中飾演小三，搶了林心如（左）的老公。（華視、公視台語台提供）孫淑媚（右）在《拜六禮拜》於八點檔中飾演小三，搶了林心如（左）的老公。（華視、公視台語台提供）

劇中的「蕭如如」因為飾演小三而走紅，卻也因此引來許多觀眾的辱罵。孫淑媚也坦言，看到會影響心情的酸民留言，就會選擇大吃一頓來撫慰自己。

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《拜六禮拜》透過三位女主角的故事，帶領觀眾慢下腳步，找到最適合自己的放假方式。如同劇中的周瑞秋、楊世美及蕭如如，當面臨人生的課題時，三人即是彼此最溫暖的安慰。每週日晚間8點在公視台語台、10點在華視主頻播出，晚間11點在Netflix、中華電信MOD、HamiVideo影劇館Plus 上架更新。6月15日起每週日晚間8點將在八大戲劇台播出。

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