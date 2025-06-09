甜蜜小花絮 劉品言曝與連晨翔拍婚紗浪漫瞬間

連晨翔（左）與劉品言雙喜臨門，將帶娃出嫁。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕36歲的女星劉品言今（9）驚喜宣布與小她3歲的連晨翔結婚，而且雙喜臨門，劉品言的肚子裡也有了小寶寶。由於兩人之前完全看不出來在談戀愛，因此許多好友都嚇壞了，覺得兩人真的保密到家。喜訊曝光後，劉品言也不藏了，在社群上分享拍婚紗照的花絮，並淘氣說：「大家都在問是真的假的？我們都是來真的」。

劉品言公開拍攝婚紗花絮，表示一切都是真的。（翻攝自IG）

在拍攝婚紗花絮影片中，攝影師下令要劉品言「下腰」，懷有身孕的劉品言竟然直接往下躺，把老公連晨翔下歪，喊了超大聲地「哇」，之後飛奔到劉品言身邊緊緊摟住她的腰，之後更情不自禁的擁抱在一起，甜到畫面都要流出蜜。

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攝影師要求劉品言下腰，她竟直接往下躺，嚇壞連晨翔。（翻攝自IG）

劉品言目前懷孕已超過3個月，她表示雖然剛開始有點被嚇到，不過想一想這也是老天爺賜給夫妻倆的禮物，目前正在研究月子中心訊息，由於預產期在明年，夫妻倆不準備舉辦性別公布派對。

連晨翔（左）與劉品言不打算舉辦寶寶性別公布派對。（翻攝自IG）

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