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連晨翔昔以SpeXial偶像出道 網友竟誤認為與劉品言年齡差距大

劉品言發文認愛連晨翔，兩人將攜手步入婚姻。（翻攝自IG）劉品言發文認愛連晨翔，兩人將攜手步入婚姻。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女星劉品言今（9）日發文認愛男星連晨翔，同時還爆出已懷孕超過三個月，劉品言在貼文甜蜜喊話，「謝謝連晨翔，謝謝我們的小孩，謝謝世界贈與我的平凡與不平凡。請用守護的心祝福我們。」連晨翔也承諾將會用自己全部的愛，守護著劉品言以及寶寶。

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然而，兩人是相差3歲的「姐弟戀」，其中因為劉品言出道較早的關係，所以讓不少網友誤以為他們年齡差距大，事實上兩人年齡差僅僅3歲，「劉品言才36歲啦！只是因為早出道的關係，所以很多人都認為她年紀大很多」、「感覺是因為晨翔先前偶像的經歷，一直給大家弟弟的感覺」、「SpeXial很受少女喜歡，畢竟是以偶像男團發展」。

劉品言在2003年與曾之喬組成女子組合「Sweety」出道。（翻攝自YouTube）劉品言在2003年與曾之喬組成女子組合「Sweety」出道。（翻攝自YouTube）

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此外，劉品言在2003年與曾之喬組成女子組合「Sweety」出道，曾是少女形象的她，現在也靠著戲劇作品逐漸轉型為演技派演員，打破大眾對她的既定印象。而連晨翔2014年則是以「SpeXial」第二期成員出道，帥氣的臉蛋自然挾帶著超高人氣，自2017年正式退團後，也逐漸轉型成演員。

連晨翔2014年以「SpeXial」第二期成員出道，於2017年正式退團。（資料照，華納提供）連晨翔2014年以「SpeXial」第二期成員出道，於2017年正式退團。（資料照，華納提供）

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