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娛樂 最新消息

鬼鬼辣穿泳裝抱娃戲水 首度公開愛女「妹子」萌照

鬼鬼於今年1月升格新手媽媽。（資料照，記者胡舜翔攝）鬼鬼於今年1月升格新手媽媽。（資料照，記者胡舜翔攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「鬼鬼」吳映潔於今年1月拋出生女震撼彈，成為新手媽媽的她，也接到許多母嬰用品代言，日前曬出與一名混血萌娃的互動照片，掀起討論，她隨即出面澄清照片中的寶寶並非她的女兒。昨（8）她終於在社群首度公開女兒「妹子」的身影。

鬼鬼產後身材依舊火辣。（翻攝自IG）鬼鬼產後身材依舊火辣。（翻攝自IG）

相關新聞： 鬼鬼社群曬混血娃是「妹子」嗎？ 本人親回應

鬼鬼在IG曬出一系列泳裝辣照，可見她身穿火紅連身泳裝，頭上綁著復古絲巾點綴造型，凹凸有致的身材曲線一覽無遺，背部大面積的U字剪裁設計，大方展現性感美背。其中一張，她在泳池中高舉女兒的畫面更是吸精，小小的身軀穿上點點泳衣，可愛萌樣立即掀起網友熱議。

鬼鬼首度曬娃。（翻攝自IG）鬼鬼首度曬娃。（翻攝自IG）

為了避免再次誤會，有網友便留言詢問「最後一張是妹子嗎？」鬼鬼也親自回應「妹子本妹」，證實女兒首度曝光，令不少網友又驚又喜，紛紛留言「妹和小妹子」、「妹仔點點泳裝太可愛了」、「妹子！太可爱啦！」、「沒看過這麼美這麼辣的媽媽」、「為什麼生完小孩還可以那麼漂亮，身材那麼好」。

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