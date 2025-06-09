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金鐘戲后摩鐵偷情！鍾欣凌當小三 破尺度床戰主管：我像在吃他豆腐

鍾欣凌、王品澔在《拜六禮拜》母子戲令人動容。（華視、公視台語台提供）鍾欣凌、王品澔在《拜六禮拜》母子戲令人動容。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘戲后鍾欣凌主演華視、公視台語台輕喜劇《拜六禮拜》，第一集一開始就是她與主管林俊逸於汽車旅館的偷情戲碼，鍾欣凌破尺度床戲，讓網友驚呼：「顛覆想像！」

鍾欣凌（右）在《拜六禮拜》床戰主管林俊逸。（華視、公視台語台提供）鍾欣凌（右）在《拜六禮拜》床戰主管林俊逸。（華視、公視台語台提供）

回想起與林俊逸的床戲，鍾欣凌打趣笑說：「我覺得他很可憐。」她表示自己在拍攝時很害羞，但林俊逸給足信任感，讓她反而有種吃對方豆腐的感覺。對於首次飾演第三者的角色，鍾欣凌坦言很有壓力，「從正宮變成小三的位置，真的極具張力。」

相關新聞：金鐘戲后淪「重量級小三」 脆弱心聲曝光：像溺水抓浮木

鍾欣凌在《拜六禮拜》不僅挑戰飾演介入主管家庭的小三，與劇中兒子王品澔的親子戲碼，更是讓人感到揪心又溫暖，在得知兒子是同志時，鍾欣凌從驚訝到接納，絲絲入扣的情緒轉折令人動容。她暖心表示，假如現實中遇到一樣的狀況時，只要對方是真心誠意地對待這段感情，自己都能接受。

王品澔（右）在《拜六禮拜》向母親鍾欣凌出櫃，揪心演出引淚崩。（華視、公視台語台提供）王品澔（右）在《拜六禮拜》向母親鍾欣凌出櫃，揪心演出引淚崩。（華視、公視台語台提供）

王品澔提及，劇中向媽媽出櫃的這場戲，是他最喜歡的一幕，現實中他也用假設的方式與家人討論過同志議題，令他意外地是，家人完全竟然接受，讓他覺得非常感動。

《拜六禮拜》透過三位女主角的故事，帶領觀眾慢下腳步，找到最適合自己的放假方式。如同劇中的周瑞秋、楊世美及蕭如如，當面臨人生的課題時，三人即是彼此最溫暖的安慰。每週日晚間8點在公視台語台、10點在華視主頻播出，晚間11點在Netflix、中華電信MOD、HamiVideo影劇館Plus 上架更新。6月15日起每週日晚間8點將在八大戲劇台播出。

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