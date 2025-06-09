劉品言婚紗照曝光！連晨翔「為愛破戒」 網狂讚：真愛無誤

劉品言、連晨翔光腳拍婚紗。（鴻言娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕36歲劉品言今（9日）公開婚紗照，宣布「雙喜臨門」，對象是小她3歲的連晨翔，兩人年底將迎接新生命的到來，粉絲從曝光的照片中，發現有「裸露腳趾恐懼症」的連晨翔，竟突破恐懼露光腳拍婚紗，認為劉品言真的是他的真愛。

相關新聞：劉品言坎坷情史一次看 17歲初戀阮經天還曾交往謝國樑

請繼續往下閱讀...

劉品言、連晨翔光腳拍婚紗。（鴻言娛樂提供）

劉品言、連晨翔光腳拍婚紗。（鴻言娛樂提供）

劉品言、連晨翔的婚紗照走輕鬆、休閒風，兩人隨興以光腳入鏡，不過連晨翔過去曾自曝有「裸露腳趾恐懼症」，笑說若喜歡的女生穿涼鞋她會幻滅，剛出道拍第一支MV時，還因要拍腳部特寫而崩潰，他曾發文說：「我當時真的要休克了！後來也是常碰到拍照需要脫襪子的情況，雖然到現在我都還是會有一點不自在，但是已經好多了。我覺得人生很奇妙，你愈害怕的事情就會一直反覆出現折磨你，直到你不再害怕為止，嗯…這應該是一種修煉！」如今，他克服了內心的恐懼，為了另一半劉品言光腳拍婚紗，讓不少粉絲直喊：「晨翔終於遇到可以露腳趾的對象了」、「居然露腳趾了，看來品言姐姐是真愛。」

相關新聞：唐綺陽曾勸「適合年紀大的 」 劉品言偏談姊弟戀

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法