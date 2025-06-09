丁噹回顧三次攻蛋畫面哭爆了 憶阿信牽她的手已哭花
丁噹回顧過去三次在小巨蛋的演唱會畫面，種種回憶湧現，忍不住淚崩。（記者潘少棠攝）
〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹出道將屆18年，自認已從女孩變成女人，11月15日她將第四度登上台北小巨蛋舉辦「夜遊 A Night Tour」演唱會，首場完售，11月16日也將加場演出，今（9日）回顧過去三次在小巨蛋的演唱會畫面，種種回憶湧現，忍不住淚崩。
2011年丁噹首次攻蛋，她回憶：「阿信牽著我到舞台後準備，我沒上台已經哭花了。」那時「歌舞線上」巡演也讓她展現能唱能舞的多變面向。
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丁噹出道將屆18年，自認已從女孩變成女人。（記者潘少棠攝）
另外，丁噹也分別於2014年登上小巨蛋舉辦「真愛好難得」演唱會，以及2015年的「我愛你戀習曲」演唱會，各有不同特色，今年的「夜遊」演唱會，將有延伸舞台環場，和各區域歌迷貼近。
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回顧這些年來的演出情景，丁噹說：「超激動，十年磨一劍，有很多收穫成長，現在的狀態特別美，一朵花需要十年時間去綻放，需要風吹雨淋、滋養。」對這次第四度攻蛋，她說：「沒有緊張，現在走鬆弛路線，很放鬆。」
丁噹說自己愛笑，但哭點也低，愛哭愛笑自認是很真實的人，她還談到：「今天回顧很想哭，很多感動，很幸福唱了很多關於愛情的歌，一直練習如何去愛，陪伴大家用音樂一起成長，走到現在對愛、對生命有全新看法。」
丁噹出道將屆18年，自認已從女孩變成女人。（記者潘少棠攝）
每次出現媒體都關切丁噹的感情世界，她說以前對愛情沒有安全感，現在願意相信愛情，她也享受約會的感覺，透露有幾位談得來，可以約會吃飯的好朋友，只不過目前還沒有到開口問她要不要「在一起」的階段，所以還在等待。至於擇友條件，她笑說年齡部分已經可以放寬，20到50歲之間都可以。
「夜遊」小巨蛋加場門票可透過拓元售票系統購票，丁噹希望兩場曲目會有所不同，她累積了107首歌搭配67部戲劇，受到歌迷喜愛，今天現場也再次展現實力獻唱幾首代表歌曲。
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