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Gigi、史丹利旅伴哲學公開 出國四寶少不了「它」

Gigi跟史丹利出聯名太陽眼鏡。（有魚娛樂提供）Gigi跟史丹利出聯名太陽眼鏡。（有魚娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕OUTDOOR界最具默契的夫妻檔，非藝人Gigi與旅遊書作家史丹利莫屬。兩人不僅是京都文化觀光大使，史丹利同時也擔任沖繩觀光大使。今年年初，他們攜手參與太陽眼鏡設計計畫，將旅行途中累積的靈感化為實體。

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Gigi直言自己是「夕陽控」，每當魔幻時刻降臨，總會不自覺駐足、凝視，這份偏執也延伸到她的設計想法，希望能透過暖橘色調與圓框形式，留住那段夕陽低垂的靜謐時刻。相較之下，史丹利則偏愛山林。他笑稱自己走「森林系男友」路線，對於木紋、霧面質地的細節格外堅持，希望讓人戴上眼鏡的瞬間，就像走進一片濃密的樹海。

兩人提到真旅伴要能一起面對突發狀況、享受旅程。（有魚娛樂提供）兩人提到真旅伴要能一起面對突發狀況、享受旅程。（有魚娛樂提供）

兩人風格迥異，卻在成品完成後意外搭配成完美的對照組「一圓一方、一透一霧」，意外形成了「情侶墨鏡」。史丹利打趣說：「我們沒對好，結果竟然自動互補，默契太可怕了。」Gigi也笑說，雖然平時不特別走情侶裝路線，但常常「不小心穿得太搭」，甚至曾在毫無事前溝通的情況下一見面發現穿搭驚人一致，「當下只覺得……也太噁心了吧哈哈！」

Gigi跟史丹利出聯名太陽眼鏡。（有魚娛樂提供）Gigi跟史丹利出聯名太陽眼鏡。（有魚娛樂提供）

談到最重要的旅伴條件，Gigi、史丹利一致認為：「可以一起面對突發狀況，又能一起享受旅程的，才是真旅伴。」兩人也笑說：「手機、錢包、鑰匙和太陽眼鏡，是我們出門必備的四寶。」

儘管這是兩人首次參與產品設計計畫，他們對於將旅行經驗轉化為生活風格的嘗試，顯然樂在其中。被問到這些靈感最能代表哪一座城市時，Gigi立刻脫口而出：「我當然選京都！」隨後又補了一句，「但我的靈魂想去的地方真的太多了！」史丹利則堅定選擇沖繩，「畢竟是觀光大使，總不能當假的嘛！」

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