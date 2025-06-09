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《影后》史艾瑪躍上國際 合體菅田將暉主演NHK日劇

日本影帝菅田將暉（左）將與台灣女星林廷憶合作拍攝NHK日劇。（本報合成圖，翻攝自臉書）日本影帝菅田將暉（左）將與台灣女星林廷憶合作拍攝NHK日劇。（本報合成圖，翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在Netflix影集《影后》當中飾演不惜一切爭取角色「史艾瑪」的新生代女星林廷憶，這次真的躍上國際舞台了！隨著她在影后中發揮精湛演技，不僅人氣高漲，就連合作機會也變多。NHK紀念日本廣播百年的特別劇《火星的女王》當中，林廷憶將搭配影帝菅田將暉一同主演，《火星的女王》預計於12月於NHK綜合台播出。

菅田將暉是日本人氣演員，具有多部經典影集與電影作品。（翻攝自臉書）菅田將暉是日本人氣演員，具有多部經典影集與電影作品。（翻攝自臉書）

《火星的女王》改編自作家小川哲作品，劇情描述百年以後，在西元2125年人類移居火星生存，在那裏充滿動盪與不安，在星際宇宙開發機構（ISDA）統治下，居民開始渴望、追求自由，並出現神秘物體，成為開啟新時代的力量。

林廷憶因演出《影后》史艾瑪一角走紅。（翻攝自臉書）林廷憶因演出《影后》史艾瑪一角走紅。（翻攝自臉書）

林廷憶脫下《影后》史艾瑪的面具，這次飾演一名熱愛音樂卻天生視覺障礙的22歲女生「Lilli-E1102」。這個角色從火星學院畢業後原準備前往地球，但因喜歡聽廣播，偶爾聽到一首曲子成為地球樂團「Disk Miners」粉絲。菅田將暉飾演的角色則ISDA日本分局職員，同時也是「Disk Miners」粉絲，兩人在火星參加訓練時相識，因有共同喜好一拍即合，並共同解開找出22年前消失的菅田將暉父親謎團。

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