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昔爆紅閃電引退…河北彩伽親揭「神隱2年改名回歸」真相

河北彩伽親揭當年引退真相。（翻攝自IG）河北彩伽親揭當年引退真相。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優河北彩伽（原名：河北彩花）自2018年4月出道，當時憑藉清新甜美的臉蛋及姣好身材爆紅，甚至被封為「三上悠亞接班人」，怎料正值事業高峰時，她卻突然閃電引退，神隱2年後以新藝名重返AV界。近期她接受訪問時罕見談起當時的引退真相。

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河北彩伽近日接受《News Post Seven》專訪，提到2019年爆紅時，選擇引退的心境，坦言當時經歷了許多不愉快的事，「我那時候是打從心底覺得『再也不幹了』，但其實我從學生時代開始就一直有個夢想，就是想成為一位創業家，一直有種想靠自己的力量做些什麼的強烈念頭」。

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引退之後，河北彩伽重新審視自己的人生，「意識到『如果用本名的身分來實現夢想，可能真的需要花很多時間』，所以當我用長遠的眼光來看時，就決定以『河北彩伽』這個身分再一次回來，認真地挑戰看看自己能走到哪裡吧」。

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提到現在的內心狀態，河北彩伽自認為像是變了一個人，「有種站在懸崖邊的感覺，既然已經選擇回到這個行業，就沒有退路了」，表示以往只是默默在演出作品，幾乎沒有經營任何社群媒體，而現在則會認真檢視每一部作品，也會努力經營社群，希望能將作品好好傳達給觀眾。

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