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娛樂 最新消息

《超級冰冰Show》童唱對決太猛 評審「掐腿掐到瘀青」

左起周柏霖、周祐均、白冰冰、林子瑜、林姵逸。（民視提供）左起周柏霖、周祐均、白冰冰、林子瑜、林姵逸。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視週末綜藝收視成績亮眼，穩坐週末黃金時段冠軍寶座。週日播出的《綜藝大集合》持續強勢，4歲以上全體收視達3.08，長年蟬聯同時段收視冠軍。週五晚間10點15分播出的《綜藝新時代》以全新單元「發現台灣好所在」切入，在旅遊與文化深度並重下，也奪下同時段收視第一，4歲以上收視高達0.93。

至於週六晚間8點檔的《超級冰冰Show》則再創佳績，連續五週奪下收視冠軍，上週六4歲以上全體平均收視2.29，最高收視點飆到2.84，落在吳淑敏、伍浩哲與多位歌手講評「超級孩子王」單元時段。小朋友的精彩演出不僅讓現場評審直呼「太難選」，也牽動觀眾情緒，成為當晚話題焦點。

左起陽帆、周柏霖、周祐均、白冰冰、林子瑜、林姵逸。（民視提供）左起陽帆、周柏霖、周祐均、白冰冰、林子瑜、林姵逸。（民視提供）

主持人白冰冰笑說，這種「左右為難」的選擇困難症，正是所有收看節目的觀眾心聲。當晚由林子瑜與林姵逸合唱《水水水》，對上9歲的周柏霖與弟弟周祐均演唱《草地老阿伯》，兩組小朋友各有千秋、表現亮眼，讓評審團陷入苦戰。白冰冰打趣說：「每個人錄影完大腿都青一塊紫一塊，因為評分時都在偷偷掐自己大腿，真的太難選了！」

吳淑敏、伍浩哲講評表演 。（民視提供）吳淑敏、伍浩哲講評表演 。（民視提供）

本週節目內容同樣精彩可期，邀請到台語樂壇實力派歌手、有「喊水會結凍」稱號的蔡小虎登場，並與兩位來自日本的舞踊大師攜手演出。來台演出的千鶴美扇（千鶴流）與胡蝶家元（宗山流）皆為日本「新舞踊」流派的代表人物，首度現身《超級冰冰Show》，讓全場興奮不已。白冰冰感動表示：「他們的演出價值不菲，能在節目中呈現這樣的演出，真的非常難得，也是台日文化交流的最佳典範。」

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