YG娛樂再添喜訊！證實為BLACKPINK砸重金做「這事」

BLACKPINK將在10月重返高雄開唱。（YG娛樂提供）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢女團BLACKPINK近期宣布將回歸團體活動，不僅為粉絲舉辦新巡演，同時也宣布將帶著新專輯和粉絲見面，消息一出，立刻引發歌迷熱烈討論，紛紛嗨喊，「音源女王們即將回歸」、「團粉要哭了」。

BLACKPINK所屬的YG娛樂今（9）日再度發出喜訊，表示成員已於6日開始進行歌曲的錄製，並且公司將砸重金投入到MV拍攝及新巡演當中，也因此邀約到海外知名導演來指導MV。總製作人梁鉉錫也罕見發聲：「將會正式發佈團體的新歌消息，全世界粉絲都很期待，時隔2年多還請大家多多關心！」看來公司十分重視這次的團體表現。

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此外，BLACKPINK的最新巡迴演唱會將於7月5日在韓國高陽體育場開唱，而在10月18、19日也將來到高雄國家體育場嗨翻台灣BLINK（粉絲名），是首個「二度登上高雄世運的南韓女團」，讓不少粉絲感到相當驕傲。

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