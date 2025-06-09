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正妹經紀人升格當媽！深夜偷哭HOOK一句話感動全網

HOOK宣布姐姐（經紀人CC）備孕成功。（翻攝YouTube）HOOK宣布姐姐（經紀人CC）備孕成功。（翻攝YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕擁有百萬訂閱的YouTuber「HOOK」以製作趣味歷史系列影片廣受歡迎，連爸爸「台灣阿宏」和媽媽「江女士」都深受粉絲喜愛。日前HOOK參加姐姐（經紀人CC）的婚禮，不僅意外被好友阿滴「暴雷」曝光真實面貌，近日更在新影片中驚喜宣布CC懷孕了！

相關新聞：HOOK親姊結婚「真面目遭阿滴出賣」！ 網一看驚呆 : 竟然是「她」

影片一開頭，HOOK便開心宣布經紀人CC即將升格當媽媽，並透露她在備孕過程中經歷了許多辛苦，語氣中滿是替她開心的喜悅。而節目中CC也坦言，因為賀爾蒙影響，晚上會偷偷躲在棉被裡哭，難過地說：「會覺得大家都比較在意喵喵（肚子裡的寶寶）。」

HOOK回應姐姐（右）的一翻話感動網友。（翻攝YouTube）HOOK回應姐姐（右）的一翻話感動網友。（翻攝YouTube）

沒想到HOOK的回應瞬間感動無數網友，他立刻回應：「沒有，我們在意你啊。」更分享自己曾因朋友收到一堆嬰兒禮物卻忽略媽媽而感到不平衡，「我超不爽，所以我送她禮券，叫她自己去買喜歡吃的東西，因為我覺得媽媽才是最辛苦的。」

這段貼心發言引起網友熱烈共鳴，紛紛留言：「HOOK真的太暖了」、「聽完我都在螢幕前泛淚」、「超喜歡『我更在意媽媽』這句話」，也有不少人獻上祝福：「恭喜CC懷孕了」、「江女士和阿宏要升格當阿公阿嬤了！」。

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