滅火器開嗆高雄歌迷！楊大正罕見認了：曾想顧全大局

〔記者張釔泠/台北報導〕金曲樂團滅火器成軍25週年,以「Quarter Century」為題在台灣舉行北中南 LIVE HOUSE 巡迴演唱會,昨日 (6/8) 在高雄 Live Warehouse盛大展開,開賣即完售,滿場歌迷現身支持。

楊大正在〈無名英雄〉一曲演出前說:「當台灣人要有台灣人的驕傲,要有台灣人的骨氣。在這裡,所有的表達都是自由的。把你們的所有旗子都舉起來吧!」,全場隨著音樂高呼「Let me stand up like a Taiwanese」,激昂展現對台灣的熱愛。

滅火器帶來長達3小時、從成軍階段一路隨著時序編排的超高誠意曲目,搭配各個時期的滅火器 LOGO呈現,讓樂團和全場歌迷都重新體驗青春的熱血衝動,再一起成長變成能扛起家庭與社會的大人。

滅火器的歌迷「火種」也回報以最高規格的應援,扛出四面火旗在台下不停應援。演奏至〈海上的人〉一曲時,樂迷更高舉起連綿的台灣獨立旗,場面十分盛大。

整場演唱會的編排按照專輯發行的時序,讓所有歌迷跟著滅火器一起經歷年輕時的躁動和野心,演唱會上重現社會走跳的挫折與茫然,然後由《REBORN》重生,走到《家和萬事興》的成熟與責任感。現場有肩頭扛著小孩的爸媽,也有帶著稚氣的學生,正在人生不同階段的歌迷都能在滅火器的歌中找到共鳴。

回到故鄉的滅火器更加放鬆,與歌迷們就像是與老朋友相聚,不僅互嗆互噴,對高雄出身的團員們而言,與樂迷一起回憶這一路歷程更是格外具有意義。楊大正感性說:「我覺得我們這個團應該會一直玩下去,玩到唱不動為止。有一段時間我很怕被罵、很想顧全大局,隨著年齡長大一點,我現在給自己的目標就是-不討好、但真誠地做自己。」

在安可前,滅火器也與高雄歌迷分享6/30即將回到大正、宇辰、皮皮三人的高中母校:三民家商舉辦演出。面對畢業後首次回歸母校,三人也難掩近鄉情怯,鄭宇辰玩笑地說:「我當年只差一個小過就差點掰了(被退學),是回去銷過的吧!」,楊大正則說:「玩樂團那麼多年,能在高中結業式當天陪大家一起畢業真的很幸福,我們會準備跟今天一樣份量十足的歌,如果還想再聽一遍的話就來吧!」

演出結束後,滅火器更送上給高雄歌迷的驚喜小禮-「2025 FIREBALL FEST. 火球祭」將在 11 月 22 至 23 日於桃園樂天棒球場舉行,早鳥售票時間自 6 月 25 日開始,也讓歌迷驚呼猜測「是不是要公布第一波了!」「我要許願!」。

