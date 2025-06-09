晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

滅火器開嗆高雄歌迷！楊大正罕見認了：曾想顧全大局

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲樂團滅火器成軍25週年，以「Quarter Century」為題在台灣舉行北中南 LIVE HOUSE 巡迴演唱會，昨日 （6/8） 在高雄 Live Warehouse盛大展開，開賣即完售，滿場歌迷現身支持。

楊大正在〈無名英雄〉一曲演出前說：「當台灣人要有台灣人的驕傲，要有台灣人的骨氣。在這裡，所有的表達都是自由的。把你們的所有旗子都舉起來吧！」，全場隨著音樂高呼「Let me stand up like a Taiwanese」，激昂展現對台灣的熱愛。

滅火器帶來長達3小時、從成軍階段一路隨著時序編排的超高誠意曲目，搭配各個時期的滅火器 LOGO呈現，讓樂團和全場歌迷都重新體驗青春的熱血衝動，再一起成長變成能扛起家庭與社會的大人。

滅火器的歌迷「火種」也回報以最高規格的應援，扛出四面火旗在台下不停應援。演奏至〈海上的人〉一曲時，樂迷更高舉起連綿的台灣獨立旗，場面十分盛大。

整場演唱會的編排按照專輯發行的時序，讓所有歌迷跟著滅火器一起經歷年輕時的躁動和野心，演唱會上重現社會走跳的挫折與茫然，然後由《REBORN》重生，走到《家和萬事興》的成熟與責任感。現場有肩頭扛著小孩的爸媽，也有帶著稚氣的學生，正在人生不同階段的歌迷都能在滅火器的歌中找到共鳴。

回到故鄉的滅火器更加放鬆，與歌迷們就像是與老朋友相聚，不僅互嗆互噴，對高雄出身的團員們而言，與樂迷一起回憶這一路歷程更是格外具有意義。楊大正感性說：「我覺得我們這個團應該會一直玩下去，玩到唱不動為止。有一段時間我很怕被罵、很想顧全大局，隨著年齡長大一點，我現在給自己的目標就是－不討好、但真誠地做自己。」

在安可前，滅火器也與高雄歌迷分享6/30即將回到大正、宇辰、皮皮三人的高中母校：三民家商舉辦演出。面對畢業後首次回歸母校，三人也難掩近鄉情怯，鄭宇辰玩笑地說：「我當年只差一個小過就差點掰了（被退學），是回去銷過的吧！」，楊大正則說：「玩樂團那麼多年，能在高中結業式當天陪大家一起畢業真的很幸福，我們會準備跟今天一樣份量十足的歌，如果還想再聽一遍的話就來吧！」

演出結束後，滅火器更送上給高雄歌迷的驚喜小禮－「2025 FIREBALL FEST. 火球祭」將在 11 月 22 至 23 日於桃園樂天棒球場舉行，早鳥售票時間自 6 月 25 日開始，也讓歌迷驚呼猜測「是不是要公布第一波了！」「我要許願！」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中