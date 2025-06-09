樂天日籍女孩KAHO來台應援滿週年 甜唱AKB曲「只給自己60分」

〔記者侯家瑜／台北報導〕「樂天女孩」唯一的日本籍成員高橋佳帆（KAHO）來台應援滿一週年，於「FUSO動紫趴」第三日獨自登台演出。身穿夢幻粉色澎澎裙，甜美演唱AKB48的經典曲目《戀愛幸運餅乾》，瞬間融化現場觀眾的心。演出結束後，KAHO開心地說：「從小就有當偶像的夢想，甚至以前也參加過甄選，今天，我終於實現了那時候的夢想。」

KAHO來台應援滿週年。（樂天桃猿提供）

談到選曲的理由，KAHO透露，曾和粉絲提問過，發現許多粉絲希望能聽她演唱日文歌曲，「所以這次我選了一首大家比較熟悉、又很開朗、有元氣的日文歌，歌詞我自己也很喜歡，很有意義。」儘管如此，她坦言演出前心情非常緊張，身邊的女孩們都看得出她的狀況，紛紛主動關心。被問到給自己演出打幾分？她笑說：「給自己60分，雖然沒有出現明顯的失誤，但我覺得觀眾應該有感受到我很緊張的樣子，下次我要挑戰100分！」

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這場表演對KAHO來說意義非凡，正是她來台應援滿一週年的重要時刻。她感性表示：「真的很感謝這一年來發生的所有事情。從一年前來到現在，能夠一直堅持下來，是因為很多人一直支持我、幫助我。」她也很喜歡樂天女孩們，「跟女孩們的回憶真的太多了，怎麼說都說不完。每一次一起相處的時間，對我來說都是珍貴的寶物。」

KAHO甜唱AKB曲。（樂天桃猿提供）

回憶起剛來台灣時一句中文都不會，到現在能登上節目、開直播分享心情，KAHO笑說：「我的中文也慢慢進步了，比起剛來的時候，我現在能更享受每一次的活動了。」她也不忘感謝一路陪伴的粉絲，「因為我經常開直播，直播的時候粉絲會教我發音、用法、句子等等，現在我能講一點中文，真的都是他們教我的！」

KAHO是樂天女孩唯一的日本籍成員。（樂天桃猿提供）

一年前選擇離開熟悉的日本，獨自來台發展打拼，雖然過程不容易，但KAHO坦言很享受這段旅程。她表示：「『認真又努力』×『陽光又有元氣』是我的魅力，一定會讓遇見我的每一個人都感受到快樂和元氣，所以現在就趕快成為我的粉絲吧，也希望大家可以常常來桃園球場看我喔！」

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