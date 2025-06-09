晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

賴芊合暴走「劉至翰遭車拖臉磨傷」 嚇到腳抖爆哭：怕真的出事

劉至翰在《好運來》吊掛車窗外。（民視提供）劉至翰在《好運來》吊掛車窗外。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕賴芊合在民視八點檔《好運來》於雨中飆車、心碎暴走，甚至不慎將「假文斌」劉至翰夾住包包並拖行，導致對方臉部磨傷、哀嚎不止，現場驚險程度堪比動作大片，演員們的敬業與投入讓工作人員全場屏息。

劉至翰在《好運來》掛在車窗外拖行數公尺。（民視提供）劉至翰在《好運來》掛在車窗外拖行數公尺。（民視提供）

賴芊合劇中發現摯愛竟是假身分後情緒崩潰，在車上巧遇逃亡中的「假文斌」劉至翰，氣到衝上前追擊，卻不慎將對方的包包夾住車門並拖行數公尺，現場瞬間緊張到最高點。這場動作戲雖看似僅幾秒畫面，背後卻藏著巨大挑戰。

劉至翰拍攝《好運來》掛在車窗外。（民視提供）劉至翰拍攝《好運來》掛在車窗外。（民視提供）

劉至翰直言：「那場戲根本是《不可能的任務》現場版，要在車速逐漸加快時爬上窗戶，卡在車門邊抓穩，是非常吃技術也吃膽量的設計。」他更透露，拍攝期間突然下起傾盆大雨，全身濕滑，手抓著車門的B柱差點滑落，驚險指數破表；但他仍堅持親自上陣，「幸好有專業特技老師協助，加上劇組的信任，才能順利完成這場高難度鏡頭。」

賴芊合在《好運來》於大雨中駕車飆戲，劉至翰掛在車窗外拖行數公尺。（民視提供）賴芊合在《好運來》於大雨中駕車飆戲，劉至翰掛在車窗外拖行數公尺。（民視提供）

賴芊合則說，雖然劇組安排了特效與安全措施，但她在開車的同時看到有人掛在車窗外，那種心理煎熬非常痛苦，「我腳踩油門都在發抖，很怕真的出什麼事，尤其導演還喊著『再快一點！』我真的快哭出來了，但為了不拖累團隊，只能咬牙撐下去。」

賴芊合在《好運來》於大雨中駕車飆戲，劉至翰掛在車窗外拖行數公尺。（民視提供）賴芊合在《好運來》於大雨中駕車飆戲，劉至翰掛在車窗外拖行數公尺。（民視提供）

劉至翰在《好運來》分飾兩角。（民視提供）劉至翰在《好運來》分飾兩角。（民視提供）

劉至翰在《好運來》掛在車窗外拖行數公尺。（民視提供）劉至翰在《好運來》掛在車窗外拖行數公尺。（民視提供）

劉至翰笑說，自《好運來》開拍以來，已經跳過二樓、瀑布、近身搏擊，這次還加入「車拖特技」新挑戰，直呼：「真的是武打片標配了！」他也感謝導演與特技團隊的細心安排，讓他能安全又完整地詮釋角色。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中