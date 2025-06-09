賴芊合暴走「劉至翰遭車拖臉磨傷」 嚇到腳抖爆哭：怕真的出事

劉至翰在《好運來》吊掛車窗外。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕賴芊合在民視八點檔《好運來》於雨中飆車、心碎暴走，甚至不慎將「假文斌」劉至翰夾住包包並拖行，導致對方臉部磨傷、哀嚎不止，現場驚險程度堪比動作大片，演員們的敬業與投入讓工作人員全場屏息。

劉至翰在《好運來》掛在車窗外拖行數公尺。（民視提供）

賴芊合劇中發現摯愛竟是假身分後情緒崩潰，在車上巧遇逃亡中的「假文斌」劉至翰，氣到衝上前追擊，卻不慎將對方的包包夾住車門並拖行數公尺，現場瞬間緊張到最高點。這場動作戲雖看似僅幾秒畫面，背後卻藏著巨大挑戰。

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劉至翰拍攝《好運來》掛在車窗外。（民視提供）

劉至翰直言：「那場戲根本是《不可能的任務》現場版，要在車速逐漸加快時爬上窗戶，卡在車門邊抓穩，是非常吃技術也吃膽量的設計。」他更透露，拍攝期間突然下起傾盆大雨，全身濕滑，手抓著車門的B柱差點滑落，驚險指數破表；但他仍堅持親自上陣，「幸好有專業特技老師協助，加上劇組的信任，才能順利完成這場高難度鏡頭。」

賴芊合在《好運來》於大雨中駕車飆戲，劉至翰掛在車窗外拖行數公尺。（民視提供）

賴芊合則說，雖然劇組安排了特效與安全措施，但她在開車的同時看到有人掛在車窗外，那種心理煎熬非常痛苦，「我腳踩油門都在發抖，很怕真的出什麼事，尤其導演還喊著『再快一點！』我真的快哭出來了，但為了不拖累團隊，只能咬牙撐下去。」

賴芊合在《好運來》於大雨中駕車飆戲，劉至翰掛在車窗外拖行數公尺。（民視提供）

劉至翰在《好運來》分飾兩角。（民視提供）

劉至翰在《好運來》掛在車窗外拖行數公尺。（民視提供）

劉至翰笑說，自《好運來》開拍以來，已經跳過二樓、瀑布、近身搏擊，這次還加入「車拖特技」新挑戰，直呼：「真的是武打片標配了！」他也感謝導演與特技團隊的細心安排，讓他能安全又完整地詮釋角色。

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