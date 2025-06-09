布蘭妮為遺產糾紛求診身心科 向醫生訴苦「不想自殘但想殺人」

〔記者侯家瑜／台北報導〕《震震有詞》日前邀請王思佳母親布蘭妮、資深媒體人狄志為、心理分析專家邱文仁、梁家瑜律師，共同探討「財產分配繼承見人性！心機爭奪、對簿公堂罔顧親情！」布蘭妮提及過去與家人為了父親的遺產繼承而對簿公堂，並用「萬箭穿心、去了半條命」來形容當時的心境。

布蘭妮分享過去幾年身心靈遭折磨的歷程。（和展影視提供）

布蘭妮說從父親過世後，在民國100年至103年期間面臨家人爭奪遺產，她表示在父親生病末期，由於手足都不在台北、母親被弟弟接到台中，因此由布蘭妮就近照顧，父親曾告知布蘭妮自己床上擺了一千萬現金，她為了自保在家中裝了七個監視器，「避免爸爸東西遺失跟我有關係，我是保護自己要自清。」父親過世後，保全公司告知布蘭妮每天都有人至家中搬取物品，布蘭妮表示：「哥哥跟弟弟水火不容，媽媽偏愛弟弟，即使我主動提出拋棄繼承，媽媽跟弟弟找媒體投訴說我侵占、強制、妨害自由，幸好所有證據顯示我是清白的。」

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回想起當初訴訟時，某次開庭弟媳推著母親，母親直指布蘭妮「那個不要臉的」，母親還當眾拿拐杖打布蘭妮，「我情何以堪，我真的生不如死。」訴訟新聞曝光後，布蘭妮面臨過鄰居、路人罵她不要臉，「某家媒體做了示意圖說我推我媽媽，聳動嗜血標題把我塑造成十惡不赦的惡人，還有路人對我口出惡言、作勢吐口水，說我不要臉把媽媽趕出去，我無力到當場蹲下痛哭，還好官司打贏不然我早就投胎了。」

布蘭妮曾為家族遺產糾紛求診身心科。（和展影視提供）

過去數年的訴訟折磨、母親與手足之間的不信任，讓布蘭妮身心俱疲，當時她覺得快要崩潰，也趕緊求救身心科醫師，「當時我沒想要自殘，但想殺人。」在事件發生後，布蘭妮說先生、兒女都不敢靠近她，「全家都躲著我，因為我全身帶刺，他們不知如何跟我相處。」回想過去幾年的身心靈折磨，母親過世時還是由布蘭妮扛起支付醫藥費、喪葬費，「希望以讓媽媽後事圓滿為優先，我相信媽媽會理解我是怎樣的女兒。」

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